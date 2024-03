© Michael Owens/Getty Images

"Essere qui, giocare in uno stadio come questo contro il numero uno del mondo, è qualcosa di grandioso per me" . Luca Nardi non ha esitato quando è stato ripescato come lucky loser nel main draw del Masters 1000 di Indian Wells e ha sconfitto in tre set Zhizhen Zhang.

Il tennista di Pesaro ha ricevuto un doppio premio dopo l'importante vittoria, perché avrà la possibilità di sfidare su uno dei campi più importanti del circuito il suo idolo Novak Djokovic. "Non pensavo nemmeno di restare qui, ero pronto ad andare via in pochi giorni.

Ho deciso di non partire subito perché c'era una piccola possibilità di entrare in tabellone ed è accaduto" , ha raccontato Nardi al sito ufficiale dell'ATP. "La mia testa era già al torneo successivo" .

Luca Nardi su Novak Djokovic: "Ho il suo poster in camera. Sono emozionato"

Nardi ha raccontato di essere cresciuto guardando proprio le partite di Djokovic. "Penso sia una delle migliori esperienze che un ragazzo giovane come me possa vivere.

Ho il suo poster in camera, quindi potete immaginare quanto io sia emozionato. Sarà sicuramente un'esperienza grandiosa" , ha continuato Nardi. "Mi piace il modo in cui si muove in campo: è veramente dinamico ed elastico.

Adoro la sua mentalità, quella di cercare sempre di essere concentrato e di non lasciare che l'avversario veda come si sente o cosa prova. Quindi è una cosa molto bella" . Nardi ha affrontato per la prima volta un top 10 in carriera due anni fa in Kazakistan.

"In quella partita contro Stefanos Tsitsipas ho imparato che non posso giocare alcun punto senza essere concentrato. Devi pensare a ogni colpo. Sicuramente sarà ancora più difficile con Djokovic. Cercherò di fare del mio meglio e vedremo cosa succederà" .