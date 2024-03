Djokovic: "Il tennis mi ha reso più resiliente e insegnato che nulla è impossibile"

© Clive Brunskill/Getty Images

Il tennis ti obbliga costantemente a fare i conti con i tuoi demoni. Il gioco interiore di questo magnifico sport è un elemento fondamentale e superare i propri limiti, spesso, rappresenta l'unica soluzione per andare avanti e migliorare.

Novak Djokovic è il giocatore che ha vinto più Slam nella storia del tennis e lungo il percorso ha imparato un elevato numero di lezioni capaci di forgiare il suo carattere e la sua personalità. Al termine del match con Aleksandar Vukic, è stato chiesto al serbo quale siano gli insegnamenti più importanti tratti dalla sua esperienza.

Djokovic: "Il tennis mi ha reso più resiliente e insegnato che nulla è davvero impossibile"

"Ottima domanda. Avrei bisogno di prepararmi prima per darti una risposta esaudiente. Ma, su due piedi, devo dire che il tennis mi ha reso sicuramente più resiliente nella vita in generale.

Competere ai massimi livelli per 20 anni mi ha permesso di attingere mentalmente, fisicamente ed emotivamente a parti di me stesso che non sapevo esistessero. Ho dovuto scavare davvero in profondità dentro di me così tante volte per superare le sfide e fare la storia attraverso i grandi risultati" , ha spiegato Djokovic in conferenza stampa.

"Mi ha anche insegnato che se fai le cose nel modo giusto, se ti dedichi al costante miglioramento cercando di perfezionare le tue capacità, te stesso come persona e come atleta, puoi arrivare alle stelle e oltre. Quindi nulla è veramente impossibile se, prima di tutto, ci credi fermamente.

Ho realizzato i miei sogni nel 2011 e ho poi dovuto inventare nuovi sogni e nuovi obiettivi, stabilire nuovi orizzonti da raggiungere. Penso mi abbia anche insegnato ad accettare le sconfitte nella vita e guardare al futuro con ottimismo.

È uno sport molto impegnativo, con una stagione lunghissima, ma ti offre sempre un'altra opportunità, un'altra settimana in cui puoi brillare e vincere un trofeo" .