Djokovic: "Mi piacerebbe vincere il 6° titolo a Indian Wells, ma la strada è lunga"

È iniziato con una vittoria in tre set il cammino che potrebbe portare Novak Djokovic a diventare l'unico tennista in grado di vincere il BNP Paribas Open sei volte e superare definitivamente Roger Federer nell'albo d'oro.

Il campione serbo ha festeggiato la vittoria numero 400 in carriera in un evento Masters 1000 a Indian Wells, torneo che non disputava dal 2019. Il mese e mezzo trascorso dall'ultimo match giocato agli Australian Open e l'esordio in California ha forse contribuito a rendere la vita difficile a Djokovic contro Aleksandar Vukic.

Il belgradese ha dovuto ricorrere al set decisivo per guadagnare l'accesso al terzo turno, dove troverà Luca Nardi.

Djokovic: "Mi piacerebbe vincere il sesto titolo a Indian Wells, ma la strada è lunga"

"Ovviamente è fantastico tornare con una vittoria.

Sono passati cinque anni e ho provato sensazioni fantastiche. Mi sono divertito moltissimo in un bellissimo stadio e in un'ottima atmosfera. Ero un po' nervoso all'inizio, non gioco una partita da più di cinque settimane.

Penso di aver giocato bene il primo set, 6-2, poi lui ha alzato il livello. Ho perso un po' di slancio e siamo arrivati al terzo set. Credo di aver espresso un livello abbastanza buono nel terzo. Mi ha costretto a dare il meglio per venirne fuori giocando punti importanti e sono contento di essere stato spinto a farlo, perché è molto importante" , ha detto Djokovic in conferenza stampa.

"Ad un certo punto mi sono preoccupato perché avevo perso un set, ma ho pensato che le occasioni sarebbero arrivate. Bisogna dare credito al mio avversario, che ha fatto un passo in avanti nel secondo set. Avrei potuto fare meglio alcune cose, ma ci vuole un po’ di tempo per eliminare la ruggine" .

Pensando alla possibilità di staccare Federer e stabilire un nuovo primato a Indian Wells, Djokovic ha infine dichiarato: "Mi piacerebbe. Ovviamente la strada per arrivare al titolo è ancora lunga, ma è un buon inizio.

So che posso sempre produrre un tennis migliore. Sono molto autocritico e credo sia importante: mi permette di avere la giusta mentalità e lavorare di più per perfezionare il mio gioco e correggere gli errori. Spero di costruire il mio gioco in un torneo che dura 10-14 giorni con allenamenti tra una partita e l'altra" .