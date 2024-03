Novak Djokovic e l'ennesimo grande record: studia il sorpasso a Rafa Nadal

© Michael Owens/Getty Images

Dopo cinque anni Novak Djokovic è tornato ad Indian Wells con una vittoria, piuttosto sofferta e sicuramente non con la prestazione migliore contro l'australiano Vukic, battuto in tre lunghi set. 6-2;5-7;6-3 in oltre due ore e dieci minuti di gioco con Nole che è calato nel secondo set ma è riuscito a trovare il bandolo della matassa conquistando così la sua 400esima vittoria in tornei Masters 1000, l'ennesimo dato che celebra la sua straordinaria carriera.

Ora sfida contro il nostro tennis con Nole che affronterà al terzo turno l'ottimo Luca Nardi, bravo ad approfittare del ritiro di Etcheverry e capace di battere al secondo turno il cinese Zhang, dopo una battaglia da tre set.

La carriera di Djokovic è piena di record, maggior numero di Slam e maggior numero di 1000 e parliamo del tennista che ha trascorso più settimane in vetta al Ranking Atp e non ha alcuna intenzione di fermarsi, nonostante l'età che avanza.

Djokovic ha oltre 36 anni e tanta voglia di vincere, reagire dopo la sconfitta in Australia contro Jannik Sinner. Una vittoria qui a Indian Wells gli garantirebbe il sesto successo qui, nessuno è arrivato a questa cifra e solo Novak Djokovic e Roger Federer sono fermi a quota cinque (tra l'altro Djokovic a superato con questa vittoria Federer riguardo i match vinti ai Masters 1000 su cemento).

E intanto Djokovic mette nel mirino un altro record, anche qui proverà a superare il grande rivale Rafael Nadal. Djokovic è a quota 400 vittorie nei 1000 mentre il tennista con più vittorie in questa categoria è proprio il campione maiorchino, fermo a quota 406.

E pensare che i due sono arrivati ad Indian Wells insieme in aereo e Rafa si è ritirato solo poche ore prima dell'inizio del torneo. Djokovic vuole fare l'ennesimo record, il sorpasso a Nadal è tutt'altro che utopia. I prossimi match, e magari con Miami, garantiranno il possibile sorpasso al tennista balcanico.