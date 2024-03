"Quanti Slam avrei vinto senza Federer e Nadal? " - Novak Djokovic spiazza tutti

© Matthew Stockman/Getty Images

Quanti Slam avrebbero vinto Roger Federer, Novak Djokovic e Rafael Nadal se non avessero dovuto fare i conti con quell'evento senza tempo e spazio chiamato Big 3? È questa la domanda che un giornalista ha posto al serbo - ma che può estendersi virtualmente allo svizzero e allo spagnolo - in conferenza stampa al BNP Paribas Open.

La risposta di Djokovic - anche questa è probabilmente estendibile alle altre due leggende - ha chiarito una volta e per tutte il motivo per cui le carriere di questi tre fenomeni rappresentino qualcosa di speciale, capace di andare oltre lo sport in sé.

Il belgradese ha spiegato che nella sua mente non c'è posto per i se e, soprattutto, che buona parte delle sue imprese sono strettamente legate a Federer e Nadal. Djokovic pensa che senza i suoi due storici rivali non sarebbe stato forse in grado di spingersi oltre i propri limiti e raggiungere quel livello in grado di aggiungere alla sua bacheca ben 24 tornei del Grande Slam.

"Quanti Slam avrei vinto senza Federer e Nadal? Non ci penso" - Le parole di Novak Djokovic

"Quanti Slam avrei vinto senza Federer e Nadal? Sarebbe giusto fare la stessa domanda anche a loro. Se, se, se… non è qualcosa che occupa la mia mente.

Provo a guardare questa cosa da una prospettiva diversa. Sono grato di avere avuto queste rivalità con Roger e Rafa. Loro mi hanno reso un giocatore migliore, l’ho già detto milioni di volte" , ha detto Djokovic.

"Quando ho vinto il mio primo Slam nel 2008 agli Australian Open ero convinto di poter entrare nello stesso giro, ma per i successivi tre anni non sono stato in grado di farlo. Ho vinto il secondo Slam nel 2011. Mi ci è voluto del tempo per batterli nei tornei più importanti.

Non ero in grado di fermarli quanto contava davvero, poi le cose sono cambiate. Ho scoperto quello che dovevo fare e acquisito più esperienza. Ma tutto era legato a loro, a quelle rivalità. Le partite che ho perso contro di loro mi hanno insegnato molto. Tutto accade per una ragione e credo che sia bello per il nostro sport aver avuto queste rivalità" .