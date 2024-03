"Giochi Olimpici di Los Angeles 2028? " - L'incredibile risposta di Novak Djokovic

© Ezra Shaw/Getty Images

E se Novak Djokovic fosse in grado di prendere parte ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028? La suggestione - propostagli in conferenza stampa prima dell'esordio al Masters 1000 di Indian Wells - gli ha regalato un sorriso spontaneo ma creato due prospettive.

La prima, quella razionale, ha probabilmente acceso una lampadina sulla data indicata dal suo documento d'identità; la seconda, quella istintiva, si è soffermato sull'estrema attenzione con cui cura i dettagli e sceglie i tornei da giocare e quelli da saltare.

Come Djokovic ha ribadito in più circostanze: "I limiti non esistono. È tutto nella tua testa" .

Djokovic: "Giochi Olimpici di Los Angeles 2028? Sarebbe bellissimo, ma... "

“La stagione è davvero lunga.

Ho chiari gli obiettivi e gli eventi su cui voglio focalizzarmi quest’anno: gli Slam, i Giochi Olimpici e provare a fare il massimo nei Masters 1000. Ho maturato un approccio diverso negli ultimi anni. Non gioco tutta la stagione, sono più selettivo nella scelta dei tornei, ascolto il mio corpo e parlo con il mio team del calendario" , ha spiegato Djokovic.

"Olimpiadi di Los Angeles 2028? Ci sono tante carte nel mazzo e bisogna vedere quante ne siano rimaste a me. È davvero molto lontano, ma sarebbe ovviamente bellissimo giocare le Olimpiadi di Los Angeles. Non posso pensarci ora, vedremo come risponderà il mio corpo e quanto sarò motivato nel fare quello che ho fatto per molti anni della mia vita.

Diventa sempre più difficile, ma amo ancora questo sport e mi piace competere ai più alti livelli. Sono il numero uno e voglio provare a fare ancora la storia. Voglio provare a raccogliere il massimo in questa fase della mia carriera" .