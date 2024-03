© Julian Finney/Getty Images

Difficile pensare al tennis e non proiettare nella propria mente le immagini delle epiche sfide a cui hanno dato vita Roger Federer, Novak Djokovic e Rafael Nadal nel corso degli anni. Diventare sinonimo dello sport che si pratica è forse la missione più ardua per un atleta: lo svizzero, il serbo e lo spagnolo sembrano però possedere un potere speciale, in grado di polarizzare l'attenzione di tutti sull'appellativo Big 3.

Basta analizzare l'ultima edizione degli Australian Open, quella vinta da Jannik Sinner contro Daniil Medvedev in finale, per scoprire l'unicità delle loro carriere. Era infatti dal 2005 che a Melbourne nessuno dei tre disputasse la finale.

Senza ricorrere alla retorica dei numeri, Federer, Djokovic e Nadal hanno fermato il tempo provocando uno strano effetto ai danni degli appassionati di tennis. Federer ha smesso di giocare, eppure il suo nome riecheggia nell'aria durante qualsiasi torneo.

Djokovic ha perso in semifinale( sì, in semifinale) in Australia a 36 anni( sì, 36 anni) dopo aver vinto tre Slam nel 2023 e le persone ancora stentano a crederci, come se fosse un fenomeno irripetibile. Per quanto riguarda Nadal il discorso è diverso, perché i problemi fisici stanno in qualche modo condizionando l'ultima parte della carriera e - nonostante questo - nessuno osa escluderlo dalla lista dei favoriti al Roland Garros.

Djokovic, l'era dei Big 3 e le rivalità con Federer-Nadal: il discorso da brividi

Quando gli è stato chiesto di descrivere le sensazioni che prova quando pensa all'epoca che appartiene a lui, Federer e Nadal, gli occhi di Djokovic si sono illuminati ma hanno tradito un accenno di emozione.

"Federer e Nadal sono una parte davvero molto importante della mia carriera, insieme ad Andy Murray. Il livello che ho raggiunto e i risultati che ho ottenuto in carriera hanno molto a che fare con le rivalità che ho avuto con questi ragazzi.

Sappiamo che questo momento arriva per tutti, ma quando succede davvero… Federer si è ritirato, io e Rafa non credo che giocheremo ancora per molto. È un’era che giunge al termine ed è triste" ha spiegato il serbo in conferenza stampa.

"Ma ci sono tante incredibili partite che possiamo celebrare individualmente e come ‘gruppo’ , perché parliamo di alcune, se non delle migliori in assoluto, rivalità che lo sport abbia mai visto.

Vedremo per quanto tempo ancora riusciremo a giocare. È triste il fatto che Rafa non possa giocare questo torneo. Ho viaggiato con lui verso gli Stati Uniti, nulla di pianificato. È stato bello vedere lui e la sua famiglia.

So che vuole raggiungere la migliore forma in vista del Roland Garros. Ho visto un documentario recentemente e John McEnroe ha detto che anche una parte di lui si è ritirata quando Bjorn Borg ha smesso di giocare. È una sensazione molto simile a quella che provo.

È strano, cerco di trovare nuovi rivali. Ho giocato grandi partite con Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, ma loro sono i miei due più grandi rivali. Ci sono comunque nuovi ragazzi, come appunto Alcaraz, Sinner e Holger Rune.

Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Andrey Rublev sono fantastici. Penso che il tennis sia in buone mani. Tutto quello che abbiamo fatto noi negli ultimi anni ha probabilmente contribuito alla crescita di questo sport. Nessuno è più grande dello sport” .