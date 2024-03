Djokovic: "A differenza di Sinner, non ho giocato il mio miglior tennis in Australia"

© Matthew Stockman/Getty Images

In ben dieci occasioni, Novak Djokovic ha iniziato la nuova stagione tennistica aggiudicandosi gli Australian Open. Proprio considerando questa statistica e il modo in cui è arrivata la sconfitta contro Jannik Sinner in semifinale, diversi punti interrogativi hanno invaso il Tour ATP e - soprattutto - la mente del diretto interessato.

Il campione serbo, nel Media Day del Masters 1000 di Indian Wells, ha ammesso di aver riflettuto molto su quanto accaduto a Melbourne per comprendere cosa non ha funzionato nell'arco dell'intero torneo. Djokovic non è apparso nella sua migliore forma e ha espresso solo a tratti il livello a cui ha abituato tutti nei tornei più importanti del circuito.

Djokovic: "Non ho giocato il mio miglior tennis in Australia, ma il successo di Sinner è meritato"

"L'Australia è il luogo in cui ho conquistato più Slam. Per gran parte della mia carriera, ho iniziato le stagione vincendo un Major e questo ti conferisce grande fiducia per il resto dell'anno.

Quando inizi l'anno in questo modo, hai più fiducia e ti senti sollevato. Quest'anno, come accaduto già altre volte, ho iniziato a farmi delle domande. Non sento di aver avuto il tempo giusto per riposarmi e prepararmi adeguatamente come accaduto in precedenza, ma le cose stanno così" , ha dichiarato Djokovic prima di rinnovare i complimenti a Sinner.

"Non credo di aver giocato il mio miglior tennis in Australia, cosa che invece ha fatto Sinner. È stato semplicemente migliore di me in semifinale e ha poi compiuto una incredibile rimonta in finale vincendo il suo primo Slam.

Un successo assolutamente meritato" . Alcune delle risposte che cerca, Djokovic potrebbe trovarle già al BNP Paribas Open. Dopo cinque lunghi anni, il belgradese tornerà a competere in California. "È fantastico tornare qui, c'è una ragione per cui lo chiamano Tennis Paradise.

È un'esperienza magnifica sia per i giocatori che per i fan. Tutti quelli che amano questo sport apprezzano il torneo. Sono molto entusiasta di tornare, sono passati cinque anni dall'ultima volta e il tempo passa in maniera davvero veloce" .