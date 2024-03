Atp Indian Wells - Djokovic torna in California dopo 5 anni: i possibili avversari

© Julian Finney/Getty Images

Dalla 46esima edizione del BNP Paribas Open - quando ha giocato l'ultima partita ufficiale a Indian Wells - Novak Djokovic ha conquistato nove Major, otto Masters 1000 e due ATP Finals. Il campione serbo tornerà dopo cinque lunghi anni in California: lo farà per la prima volta con in bacheca il primato Slam e il record di settimane trascorse sulla vetta del ranking mondiale.

"È trascorso molto tempo. Indian Wells è uno dei migliori tornei al mondo, probabilmente il Masters 1000 preferito di moltissimi giocatori, incluso me stesso. Non vedo l'ora di tornare a giocare di nuovo di fronte ad alcuni dei migliori fan che abbiamo nel Tour" , ha detto il belgradese al sito ufficiale del torneo.

Djokovic torna a disputare il Masters 1000 di Indian Wells: i suoi possibili avversari

Nella parte alta del main draw - quella occupata da Djokovic - sono stati inseriti Daniil Medvedev, Holger Rune, Rafael Nadal, Taylor Fritz e Hubert Hurkacz.

Djokovic esordirà contro Aleksandar Vukic o un tennista proveniente dalle qualificazioni; mentre la prima testa di serie sulla sua strada porta il nome e il cognome di Tomas Martin Etcheverry. L'argentino - che ha perso in tre set con il serbo agli Australian Open - dovrà comunque battere la concorrenza del vincitore della sfida tra Zhizhen Zhang e Aleksandar Kovacevic.

Il cammino di Djokovic potrebbe subire una forte impennata agli ottavi di finale, perché nella sua parte di main draw figurano Tommy Paul e Ugo Humbert. Aggiudicandosi la sesta finale su sei nel circuito maggiore, il francese ha raggiunto il suo best ranking e sembra in grandissima forma.

Ai quarti, invece, sono due gli ostacoli più pericolosi: Hubert Hurkacz e Casper Ruud.

Il tabellone completo del Masters 1000 di Indian Wells