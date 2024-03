L’ATP introduce i Golden Racket Awards: ci sono Djokovic, Alcaraz e Murray

© Cameron Smith/Getty Images for Laver Cup

Bert Critchley, che interpreta Novak Djokovic, e Fraser McKnight, in arte Andy Murray, sono i due attori favoriti per il premio di miglior attore ai Golden Racket Award 2023. Specialmente per il primo, sarebbe un riconoscimento alla carriera per i 20 anni in cui recita un ruolo di protagonista nelle diverse stagioni della serie tv “Atp Tour”.

Non sapevate si trattasse tutto di una messinscena? Un cast di attori che da 52 stagioni interpretano gli atleti che hanno fatto innamorare tutti i fan? Questa è la geniale trovata dell’Atp, che ad inizio dell’anno ha pubblicato sui social un video esilarante in cui alcuni dei migliori tennisti spiegano che in realtà tutto quello che succede è un reality show diretto da due registi, con un copione già scritto.

The Tour: A Reality Show 📺 52 seasons in the making, a look at the lives and loves of 'professional' tennis players as they serve nothing but drama, attitude and aces… 🎾 #TheTour #GameServeDrama pic.twitter.com/LyrinuP5T5 — ATP Tour (@atptour) February 7, 2024

Il video è diventato presto virale e ha divertito i fan, tanto da spingere l’Atp ad assegnare i Golden Racket Award, premi che premieranno alcune categorie come quella di miglior attore, miglior canzone originale, miglior attore non protagonista e la miglior storia.

I vincitori saranno eletti dagli utenti attraverso le storie Instagram dell’Atp. Scopriamo tutte le candidature di questo simpatico premio.

Interpretazione da Oscar quelle di Novak Djokovic e Andy Murray, che raccontano come sia per loro importante immedesimarsi nei loro personaggi di tennisti.

A contendere loro il premio di miglior attore Gael Monfils (Peter Arthur) e Casper Ruud (Thomas Johnson). Il tennista serbo ha ottenuto altre due candidature per la Best Original Song (Hear the shirt rip, per il suo urlo che accompagna lo strappo della maglia alla Hulk) e la Miglior storia (i suoi 24 titoli slam).

Coinvolti in questa premiazione anche Carlos Alcaraz (pseudonimo di Charlie Garcia), Andrey Rublev, Grigor Dimitrov, Holger Rune, Taylor Fritz e Frances Tiafoe.

Best Actor Bert Critchley (Novak Djokovic)

Fraser McKnight (Andy Murray)

Peter Arthur (Gael Monfils)

Thomas Johnson (Casper Ruud)

This is it, the awards season you've all been waiting for...

the inaugural Golden Racket Awards are here 🏆



From today until March 5th, head to our Instagram Stories each day to cast your vote and crown your winners 👑



And the nominees are... 👇 pic.twitter.com/BefDPTSKRF — ATP Tour (@atptour) March 3, 2024