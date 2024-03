© Kevork Djansezian/Getty Images

Prima di tornare a disputare il BNP Paribas Open a cinque anni dall'ultima volta, Novak Djokovic ha sfruttato il suo tempo per godersi una storica partita di NBA - quella tra i Los Angeles Lakers e i Denver Nuggets - e salutare uno dei suoi migliori amici nel mondo dello sport.

Il serbo non ha scelto una serata a caso e ha lasciato la Crypto.com Arena pienamente soddisfatto: da un lato ha visto il connazionale Nikola Jokic trionfare; dall'altro ha assistito dal vivo all'incredibile record siglato da LeBron James che è diventato il primo e unico giocatore della NBA a raggiungere quota 40.000 punti.

Novak Djokovic incontra Nikola Jokic: "È uno dei migliori atleti della storia serba"

Vic Lombardi di AltitudeTV ha intervistato Djokovic a pochi minuti dall'inizio della partita e il belgradese ha colto l'occasione per elogiare Jokic.

"Sono qui per godermi il basket, uno sport che amo molto. Ovviamente, anche per apprezzare di LeBron James e Nikola Jokic" , ha dichiarato Djokovic. "Nikola è un gigante, uno dei migliori atleti che abbiamo mai avuto nella storia dello sport in Serbia.

Quello che ha fatto e sta facendo negli ultimi tre anni straordinario, non solo per il basket serbo ma in generale per il basket europeo. Gioca nelle più forte lega di basket al mondo. Lui è fantastico e mi piace molto anche come persona" .

Djokovic ha postato un'immagine con Jokic sul proprio account Instagram al termine dell'incontro. "È stato bello incontrare alcuni amici e le superstars della NBA la scorsa notte" , ha scritto il serbo.