Novak Djokovic torna a Indian Wells dopo cinque anni: "Non vedo l'ora di giocare"

© Cameron Spencer/Getty Images

Sono trascorsi cinque anni dall'ultima partita giocata da Novak Djokovic al Masters 1000 di Indian Wells. La pausa imposta dalla pandemia, la decisione di spostare il torneo a ottobre nel 2021 e le regole d'ingresso vigenti negli Stati Uniti durante le scorse due edizioni hanno in qualche modo ostacolato la presenza del campione serbo.

Djokovic non vede l'ora di tornare a competere in un torneo che ha conquistato cinque volte in carriera. Dal primo successo ottenuto nel 2008 battendo Mardy Fish alle epiche finali contro Roger Federer e Rafael Nadal: Djokovic ha ricordato alcune delle sue più importanti vittorie.

Novak Djokovic: "Non vedo l'ora di giocare nuovamente a Indian Wells"

"Un saluto a tutti gli appassionati di tennis dal BNP Paribas Open, Indian Wells, California. Siamo nel 2024 e l'ultima volta che ho giocato questo torneo era nel 2019.

Sono trascorsi cinque lunghi anni, troppo tempo senza far parte del Tennis Paradise tournament" , ha detto Djokovic. "Uno dei migliori tornei al mondo senza dubbi, probabilmente il Masters 1000 preferito di moltissimi giocatori, incluso me stesso.

Non vedo l'ora di tornare e giocare di nuovo di fronte ad alcuni dei migliori fan che abbiamo nel Tour. Ripenso al 2008, la prima volta che ho vinto il titolo a Indian Wells: uno dei successi più importanti della mia carriera in quel momento.

Ricordo di aver giocato contro Fish in finale. Sono stato fortunato ad aver vinto il torneo altre quattro volte giocando alcuni epici match in finale contro Federer e Nadal. Non vedo davvero l'ora di tornare" .