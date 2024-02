Novak Djokovic candidato ai Laureus World Sports: presente anche Lionel Messi

© Julian Finney/Getty Images

Il 2023 di Novak Djokovic è stato a dir poco strepitoso. Il campione di Belgrado - nonostante gli oltre 36 anni - ha messo nuovamente in fila tutti gli altri campioni del tennis mondiale, giovani e più esperti, e ha dimostrato di essere il migliore nel circuito.

Nole ha con quest'annata forse certificato a tutti di essere il GOAT di questo sport, ha vinto tre titoli del Grande Slam e le Atp Finals di fine anno a Torino, le uniche grande sconfitte a Wimbledon contro Carlos Alcaraz e in Coppa Davis contro l'Italia del nostro Jannik Sinner, ma nonostante ciò si tratta di un'annata di primissimo livello.

Novak Djokovic è in queste ore ufficialmente tra i candidati alla vittoria finale del Laureus World Sportman of the Year (Sportivo dell'anno) dove affronterà una ricca concorrenza. Per il 2023 c'è ancora Lionel Messi, vincitore nel 2022 (grazie soprattutto al Mondiale) e che resta in lizza dopo la vittoria del Pallone d'oro e della League Cup Concacaf, con i suoi Inter Miami.

L'argentino ha meno possibilità rispetto allo scorso anno, ma il suo nome resta di diritto davvero piuttosto importante. Tanti i big in corsa quest'anno oltre Djokovic e Messi e possiamo annoverare il campione del mondo di Formula Uno Max Verstappen, vincitore di 19 su 22 Gran Premi, il campione di atletica Noah Lyles e soprattutto Erling Haaland, trascinatore del Manchester City di Pep Guardiola e decisivo per raggiungere il Triplete a fine anno.

Il norvegese ha numeri strepitosi nonostante la giovane età ed è un vero leader del club inglese. Una grande concorrenza ma che vede Novak tra i principali favoriti, il serbo intanto ha ringraziato per la nomination a un premio davvero molto importante e che certifica la crescita in questi anni del tennis.