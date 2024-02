Ferrero: "Djokovic è sempre stato un esempio. Spinge al limite Alcaraz e Sinner"

© Phil Walter/Getty Images

"Posizioni Novak Djokovic più vicino alla tua generazione o a quella attuale? In entrambe" . Juan Carlos Ferrero, attuale allenatore di Carlos Alcaraz, crede che sia impossibile collocare Novak Djokovic in una sola delle generazioni che hanno e stanno caratterizzando il mondo del tennis.

Il campione serbo ha avuto il merito di sapersi adattare all'evoluzione del gioco e la capacità di curare i dettagli con attenzione maniacale nel passare degli anni. Ai miglioramenti compiuti dal punto di vista tennistico, Djokovic ha sempre unito uno studio profondo del suo corpo e della routine da seguire per rendere al meglio nei tornei più importanti del circuito.

Ferrero: "Novak Djokovic è sempre stato un esempio. Spinge al limite Alcaraz e Sinner"

"Novak si è adattato proprio come hanno fatto Roger Federer e Rafael Nadal. Il mondo continua a muoversi senza sosta e le persone devono adattarsi.

Provo grande ammirazione e rispetto nei suoi confronti. Quando passi del tempo con lui noti la sua voglia, il motivo per cui è in perfetta forma per continuare a competere, il modo in cui si prende cura di sé stesso e si allena, quella motivazione che ancora mostra" , ha raccontato Ferrero in un'intervista al quotidiano La Nacion.

Non è quindi un caso che Djokovic sia stato uno degli esempi che il coach spagnolo ha sempre voluto trasmettere ad Alcaraz. "Mi piace analizzare i giocatori per conferire degli esempi a Carlos: Novak, ovviamente, ha sempre fatto parte di questo gruppo.

Non gli ho dovuto far vedere troppe cose di Rafa, perché ha sempre prestato molta attenzione a lui. Roger, Novak e Rafa si sono sempre spinti a vicenda. Adesso Nole è quello che spinge al limite Carlos e Jannik Sinner" .

Ferrero ha infine raccontato un curioso aneddoto legato alla vittoria ottenuta da Djokovic alle Nitto ATP Finals lo scorso anno, quando ha battuto rispettivamente in semifinale e in finale proprio Alcaraz e Sinner. "Quando Novak ha vinto le Finals esprimendo quel livello, ho detto a Carlos: 'Hai visto? Ora quello che dobbiamo fare è allenarci come animali per raggiungere il suo livello. Anche Jannik lo farà, quindi dobbiamo farlo al meglio' . In altre parole, Djokovic rappresenta una motivazione" .