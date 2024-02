Marion Bartoli su Novak Djokovic: "Agli Australian Open è stato solo un incidente"

© Daniel Pockett/Getty Images

Cosa sarà del resto della stagione di Novak Djokovic? Questa è la domanda, forse affrettata, che esperti ed appassionati si stanno ponendo dopo la fine dell’impero australiano del 24 volte campione slam agli Australian Open.

La sconfitta in semifinale contro Jannik Sinner, futuro campione, è stata il culmine di un cammino in cui il numero uno del mondo non ha brillato. Il 36enne serbo ha deciso di prendersi una pausa dal circuito, scegliendo di non partecipare a nessun torneo nel mese di febbraio, tornando in campo soltanto ad inizio marzo, quando il tour si sposterà negli Usa per i due Master 1000 di Miami e Indian Wells.

I prossimi appuntamenti saranno decisivi per scoprire le reali ambizioni del campione serbo. C’è qualcuno che però non ha dubbi sul fatto che Djokovic tornerà presto a vincere. L’ex campionessa di Wimbledon Marion Bartoli, in una recente intervista, ha dichiarato di sentirsi sicura delle possibilità del numero uno di giocarsela ancora contro i giovani avversari nei restanti tre Major e ai Giochi Olimpici.

Le parole di Marion Bartoli

L’ex tennista francese ha espresso la propria opinione su questo difficile inizio di stagione del tennista serbo. "Novak ha avuto un'eccellente stagione 2023, iniziando la nuova un po' logorato e stanco.

Dopo gli Australian Open, ci sono altre quattro scadenze per Novak nel 2024. Dovrebbe prendersi una pausa e ricaricare le batterie in vista del Roland Garros, di Wimbledon e dei Giochi Olimpici. Sarà una sequenza impegnativa da conquistare, con due cambi di superficie, ma dovrebbe essere pronto” ha dichiarato Bartoli.

La transalpina ha poi concluso: “I giovani stanno spingendo forte, ma il fallimento di Novak agli Australian Open rimane per me un incidente. Non possiamo dire che segna la fine di Novak; pensare a questo è prematuro. Novak ha perso gli Australian Open ma non lo farà per tutta la stagione, ve lo posso garantire”.