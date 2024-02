© Will Russell/Getty Images

Novak Djokovic ha spiegato in diverse occasioni quanto sia importante per la carriera di un atleta confrontarsi con i campioni provenienti da altri sport e cercare di trarre interessanti spunti da sfruttare nel proprio percorso di crescita.

Non è un segreto il profondo rapporto di amicizia che il serbo condivideva con Kobe Bryant. Impossibile dimenticare il gesto compiuto da Djokovic nell'ultima edizione degli US Open, quando dopo aver vinto il 24esimo Slam ha indossato una speciale maglietta ideata proprio per celebrare Bryant.

© Clive Brunskill/Getty Images

Nota anche la profonda stima che nutre nei confronti Tom Brady, leggenda del football americano e icona della NFL, presente nel suo box durante il Roland Garros lo scorso giugno.

Parlando di sport, Brady ha menzionato Djokovic come esempio di giocatore in grado di rialzare la testa nei momenti difficili delle partite. "Spesso ho visto Djokovic perdere il primo set e poi all'improvviso reagire. Non c'è bisogno di vincere sempre 6-0;6-0, a volte puoi perdere qualcosa e magari iniziare non benissimo" .

Erling Haaland: "Mi piace Novak Djokovic. È incredibile quello che ha ottenuto"

Considerando i risultati conseguiti in carriera e tutti i record siglati nel tennis, anche Djokovic rappresenta un esempio per gli altri atleti.

Nell'ultima puntata del podcast lanciato direttamente dal Manchester City sui propri account social, è stato chiesto a Erling Haaland di rivelare il nome del suo sportivo preferito escludendo il mondo del calcio. L'attaccante norvegese non ci ha pensato un secondo e ha scelto Novak Djokovic.

"Mi piace Novak Djokovic. Penso sia davvero bravo. È sempre sé stesso e quello che ha ottenuto in carriera venendo dal nulla e in un Paese piccolo è incredibile. La mia scelta ricade su Djokovic" , ha detto Haaland.

