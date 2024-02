Ivanisevic chiarisce: "Nessun problema fisico per Djokovic nel match con Sinner"

© Daniel Pockett/Getty Images

La scorsa settimana si è parlato molto della sconfitta subita da Novak Djokovic contro Jannik Sinner nella semifinale degli Australian Open. Nello specifico, il giornalista Luka Nikolic di Meridian Sport Global aveva rivelato: "Djokovic ha avuto la febbre la notte prima della semifinale.

Era stato male per tre settimane, poi ha avuto una ricaduta. È per questo che ha giocato così nei primi due set: era visibilmente debole, non era in grado. In quelle condizioni, non gli è stato possibile giocare bene" .

Nikolic aveva quindi attribuito anche a una condizione fisica non ottimale i motivi della eliminazione.

Ivanisevic chiarisce: "Djokovic non aveva alcun fastidio nel match con Sinner"

A smentire queste voci e fare chiarezza ci ha pensato direttamente Goran Ivanisevic, allenatore del campione serbo.

"Prima o poi Novak doveva perdere, ne eravamo tutti consapevoli. È solo un peccato che sia andata così, ma contro Sinner se non sei al 100% non hai molte chance. E anche quando sei al 100%, puoi comunque perdere" , ha detto l'ex campione di Wimbledon al quotidiano croato Sportske Novosti.

"Tuttavia, l'intero Australian Open, in qualche modo, non è stato semplice per Novak, dal primo turno in poi. Ma va bene, andiamo avanti, non è niente di così tragico. Problemi? No, non gli dava fastidio niente, era sano, ma semplicemente qualcosa non è andata.

Può succedere anche a lui, è di carne e ossa. D’altra parte, se doveva perdere contro qualcuno, sono contento che il prescelto fosse Sinner" . Djokovic, come riportato dal sito ufficiale, tornerà in campo direttamente al Masters 1000 di Indian Wells e non parteciperà al torneo ATP 500 di Dubai.