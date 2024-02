© Daniel Pockett/Getty Images

"Non credo che la sconfitta di Malaga abbia significato molto per Nole, ma per Jannik Sinner sì. In Australia era più libero e tranquillo quando si è trovato ad affrontare Novak" . Viktor Troicki, attuale capitano della squadra serba di Coppa Davis, crede che l'incredibile partita vinta da Sinner contro Novak Djokovic a Malaga annullando tre match point abbia inciso sulla semifinale degli Australian Open.

Troicki è convinto che quella vittoria sia risultata fondamentale per il grande salto di qualità compiuto dall'italiano nei tornei del Grande Slam. Sinner è sceso in campo con la piena consapevolezza dei suoi mezzi a Melbourne e ha conquistato il suo primo Major battendo prima Djokovic e poi Daniil Medvedev.

Troicki: "Non possiamo aspettarci che Novak Djokovic vinca tutti gli Slam"

"Djokovic non ha mai espresso il suo vero livello nel torneo. Penso che possa fare molto meglio di così e lui stesso ne è consapevole" , ha continuato Troicki nel corso di un'intervista rilasciata a Sportal.rs.

"È un uomo e non una macchina, non possiamo aspettarci che vinca ogni Slam. I giovani giocatori stanno migliorando sempre di più: Sinner, Carlos Alcaraz e Medvedev sono molto costanti. Non è facile mantenere questa continuità ed essere sempre al top della forma.

Questo è ovvio. Purtroppo questa volta ha perso, ma sappiamo tutti che non si arrenderà" . La Serbia dovrà superare la Slovacchia per accedere alla fase a gironi della prossima Coppa Davis. "Abbiamo una grande squadra, ma ovviamente tutto dipende da Novak.

Se c'è lui in squadra possiamo fare molto. Miomir Kecmanovic è in ottima forma e spero che continui tutto l'anno con lo stesso ritmo" . Djokovic non parteciperà allo spareggio.