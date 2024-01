Tifosi scatenati sui social dopo Djokovic-Sinner: la polemica di Garcia

© Daniel Pockett/Getty Images

Alcuni appassionati di tennis hanno considerato la vittoria di Jannik Sinner in semifinale contro Novak Djokovic agli Australian Open un vero e proprio passaggio di consegne. Leggendo i commenti in giro per il web, sono diversi gli utenti convinti che la "vecchia" guardia - rappresentata in questo caso sia da Djokovic che da Rafael Nadal - abbia in qualche modo lasciato il passo alla nuova generazione guidata da Carlos Alcaraz, Holger Rune e appunto Sinner.

Non è dello stesso avviso Caroline Garcia. La tennista francese, eliminata al secondo turno a Melbourne da Magdalena Frech, ha voluto difendere Djokovic dopo aver letto le opinioni delle persone sui social network. Garcia crede non ci sia il giusto equilibrio nei giudizi e che non si possa passare da un estremo all'altro in così poco tempo.

"Stavo scorrendo un po' i post e, praticamente, fino a due settimane fa Djokovic era il GOAT, ancora così giovane, si muoveva bene nonostante l'età, pronto a vincere un altro Slam, una vera ispirazione.

E ora è diventato troppo vecchio, siamo entrati in un'era completamente nuova ed è finito per il tennis. Questo è molto divertente" , ha scritto polemicamente la francese sul proprio account Twitter.

I was scrolling a bit and

basically Djokovic was the GOAT 2 weeks ago, still so young, moving so well beyond of this age, going for an other Slam once again, a true inspiration.

And now he is too old, we are in a complete new era, he is finished for tennis … this is funny — Caroline Garcia (@CaroGarcia) January 30, 2024