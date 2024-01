Entry list Atp Dubai - Non risultano iscritti Djokovic e Nadal. Presenti due italiani

© Francois Nel/Getty Images

La principale notizia che emerge dopo la pubblicazione dell’entry list ufficiale del torneo ATP 500 di Dubai riguarda le assenze di Novak Djokovic e Rafael Nadal. “Vediamo come si evolverà la situazione in futuro.

Quando esci dal campo dopo una sconfitta, la testa è ancora calda: stai lottando per essere razionale, ma ci sono molti pensieri irrazionali che ti passano per la testa. Voglio che i miei pensieri si calmino: quando mi sarò calmato, andrò avanti e vedrò quali tornei disputare” , aveva dichiarato ai media serbi Djokovic al termine del match con Jannik Sinner agli Australian Open aprendo alla possibilità di una breve pausa prima del ritorno in campo.

Il 36enne ha evidentemente scelto di non ripartire da Dubai, evento a cui ha partecipato in tre delle ultime quattro edizioni, e mettere nel mirino il Masters 1000 di Indian Wells.

Discorso diverso per Nadal, che potrebbe comunque ricevere una wild card nel caso in cui decidesse di giocare il torneo. Il maiorchino si è procurato un leggere infortunio a Brisbane durante la sfida con Jordan Thompson e saltato il primo Slam della stagione.

Stando a quanto riferito dal suo team, Nadal giocherà a Doha dal 19 al 24 febbraio. A guidare il seeding a Dubai sarà quindi Daniil Medvedev, fresco finalista a Melbourne. Il russo ha perso la seconda finale consecutiva agli Australian Open sprecando un vantaggio di due set a zero.

Presenti anche Andrey Rublev e Hubert Hurkacz, protagonisti di un ottimo cammino in Australia. Entrambi si sono fermati ai quarti di finale perdendo rispettivamente contro Sinner e Medvedev. A chiudere il quadro delle teste di serie ci pensano Adrian Mannarino, Karen Khachanov, Ugo Humbert, Alejandro Davidovich Fokina e Jan-Lennard Struff.

Due gli italiani nel main draw: Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego.

Dubai ATP 500 list…



Not as good as usual…



Curious to see if Nadal will end up having a wild card… pic.twitter.com/pUvQUnjShz — José Morgado (@josemorgado) January 30, 2024