In diverse occasioni - negli ultimi mesi - Novak Djokovic ha ribadito l'importanza della famiglia e la necessità di trascorrere più tempo con i propri figli. Partire per un lungo viaggio e lasciare a casa i suoi due bellissimi bambini sta diventando sempre più complicato per il serbo.

Impossibile dimenticare i teneri abbracci con Stefan e Tara dopo aver conquistato il 24esimo Slam agli US Open lo scorso anno e le emozioni vissute con sua moglie Jelena quando ha raggiunto il box. Non sempre, però, la famiglia può seguirlo in giro per il mondo: è stato questo il caso della trasferta australiana.

Novak Djokovic ammette: "È sempre più difficile stare lontano dai miei figli"

A poche ore dalla sconfitta in semifinale con Jannik Sinner agli Australian Open, Djokovic si è soffermato proprio su questo delicato aspetto della vita.

"È sempre più difficile stare lontano dai miei figli. In Australia parliamo di un viaggio molto, molto lungo. Mio figlio ha nove anni, mia figlia sei. Crescono ogni giorno e ogni settimana. Mia figlia ha perso il primo dente e io non ero presente" , ha spiegato Djokovic in una interessante intervista rilasciata al programma Today.

"I genitori dovrebbero sempre giocare con i propri figli: è la parte che preferisco della mia giornata. La cosa migliore è passare il tempo con loro, giocare, inventare cose. Sono emozionato quando ne parlo, ma li rivedrò tra pochi giorni” .

Djokovic non parteciperà, come è accaduto spesso nel corso della sua carriera, al torneo ATP 500 di Dubai e dovrebbe tornare in campo direttamente al Masters 1000 di Indian Wells; evento a cui non ha preso parte nel 2023 a causa delle regole d'ingresso vigenti in quel periodo negli Stati Uniti.