Novak Djokovic: "Il suono dei fuochi d’artificio mi ricorda le bombe su Belgrado"

© Daniel Pockett/Getty Images

Quella di Novak Djokovic non è stata un'infanzia spensierata. Quando la NATO ha dato il via all'operazione Allied Force contro la Repubblica Federale di Jugoslavia di Slobodan Milošević nel marzo 1999, un Nole appena dodicenne - insieme alla sua famiglia - è stato costretto a rifugiarsi in tanti luoghi diversi, tra cui lo scantinato di nonno Vladimir.

La nota azione militare ha infatti individuato come uno dei principali bersagli la stessa Belgrado in cui Djokovic ha iniziato a inseguire i propri sogni. Traumi difficili e impossibili da superare del tutto. Per il serbo il fallimento non ha mai rappresentato una vera opzione, perché si è caricato sulle spalle il peso dell'intera famiglia e ha restituito con gli interessi tutti i sacrifici compiuti dai suoi genitori per permettergli di giocare a tennis.

Novak Djokovic e la sua infanzia: "È stata una sfida"

"Abbiamo vissuto due guerre, un embargo dal 1992 al 1996. Nessun atleta serbo poteva viaggiare all’estero per partecipare alle competizioni internazionali.

È stata una vera sfida caratterizzata da momenti difficili, le cose sarebbero potute andare diversamente per me. Credo che il destino abbia voluto che io giocassi a tennis e raggiungessi grandi risultati" , ha spiegato Djokovic nel corso di un'intervista rilasciata a Today.

Determinate reazioni in campo o esultanze considerate "sopra le righe" alimentano spesso il dibattito sui comportamenti da osservare durante le partite, ma il belgradese vive questo costante contrasto tra quiete e tempesta, dove un punto può diventare una questione di vita o di morte e riportare alla mente le ferite del passato.

"Esiste ovviamente una connessione con le mie origini. Avevo 12 anni quando la Serbia è stata bombardata per due mesi giorno e notte" , ha continuato Djokovic. "Bombardamenti? È una cosa che alcune volte appare nella mia mente, soprattutto quando sento il suono dei fuochi d’artificio.

Mi riportano a quei momenti, all’esplosione delle bombe. Non è bello, abbiamo ancora un trauma legato a quel periodo. Tutto questo è collegato alla mia grinta, alla mia forza di resilienza e al mio spirito.

Si tratta di crederci sempre e non mollare mai. Quanti giocatori sono in grado di fare quello che ho fatto io? Non lo dico per incensarmi da solo, ma per ricordare a me stesso: ‘Hey, datti un pizzicotto e realizza quello che hai fatto e chi sei’ " .