Novak Djokovic: "Non dimenticherò mai quello che è accaduto in Australia"

© Julian Finney/Getty Images

Da un paio di stagioni a questa parte, la trasferta australiana è capace di evocare in Novak Djokovic sia ricordi belli ed emozionanti che tristi e oscuri. Il campione serbo è il re assoluto di Melbourne: nessuno ha vinto più volte di lui gli Australian Open.

Il belgradese si è affermato dieci volte - rappresenta un record - e prima della sconfitta subita ai danni di Jannik Sinner non aveva mai perso in semifinale in questo torneo. Nonostante i successi e i momenti speciali, risulta impossibile rimuovere quanto accaduto nel 2022.

Djokovic, che aveva inizialmete ricevuto un'esenzione medica perché non vaccinato, è stato fermato all'ingresso e ha trascorso diversi giorni all'interno del Park Hotel di Melbourne, una struttura fatiscente che il governo australiano utilizza per “ospitare” gruppi di migranti e di richiedenti asilo.

Il serbo, alla fine, non ha potuto prendere parte al primo Slam dell’anno per la decisione presa direttamente dal Ministro dell’Immigrazione Alex Hawke.

Novak Djokovic: "Quello che è accaduto in Australia ha lasciato il segno"

Un'esperienza che Djokovic ha dimostrato di saper mettere da parte in alcune circostanze - lo scorso anno ha trionfato agli Australian Open - ma che non dimenticherà mai.

Questo contrasto di sensazioni è emerso anche durante l'intervista rilasciata al programma Today, quando il 36enne ha scherzato prima di ritornare serio e raccontare la sua verità. “Ogni volta che scendo in campo sulla Rod Laver Arena riaffiorano nella mia mente i bellissimi ricordi vissuti negli anni precedenti in Australia e tutto quello che ho raggiunto.

Direi che mi sono divertito ogni singolo anno, tranne uno( ride, ndr) . È stato un soggiorno breve quella volta e non ho potuto vedere molto della città" , ha detto Djokovic. "È una delle esperienze che non dimenticherò mai e che ha lasciato un forte segno nella mia vita" .