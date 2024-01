Novak Djokovic resta al numero uno nel ranking: nuovo traguardo in cassaforte

© Daniel Pockett/Getty Images

Nonostante il rammarico di non aver conquistato il suo 25esimo Grande Slam in Australia, Novak Djokovic ha aggiornato uno dei record più incredibili che lo hanno reso celebre. Da questo lunedì il campione serbo ha raggiunto la 410ª settimana da numero uno del ranking mondiale Atp: un primato impressionante che Nole ha coltivato in tutti questi anni, pieni di successi e soddisfazioni.

Il 36enne nativo di Belgrado è sempre più irraggiungibile in questa speciale classifica, dato che nessuno nella storia è mai riuscito ad avvicinarsi al suo traguardo. Roger Federer, secondo per numero di settimane trascorse in vetta alla graduatoria, è 'soltanto' a quota 310.

A seguire è Pete Sampras a completare il podio a 286. Poi gli statunitensi Ivan Lendl e Jimmy Connors, piuttosto vicini rispettivamente con 270 e 268. Sesto invece lo spagnolo Rafael Nadal, che è stato in testa per 209 settimane complessive.

Nonostante abbia perso diversi punti per non essersi confermato a Melbourne, Djokovic potrebbe conservare per i prossimi mesi la testa della classifica: gli avversari che lo seguono, seppur più vicini dopo l'appuntamento in Australia, avranno diversi punti da difendere a febbraio e a marzo.

Soltanto un grande exploit, comunque da non sottovalutare, comprometterebbe i piani del serbo di difesa del trono. L'ambizione resta quella di arrivare all'impensabile quota di 500 settimane alla guida del ranking.

Mouratoglou su Novak Djokovic

In un'intervista a L'Equipe, Patrick Mouratoglou ha evidenziato come non sia assolutamente terminata l'era di Novak: "È difficile parlare di cambio epoca considerando la scorsa stagione.

Nole è ancora a un livello leggermente più alto e ha dimostrato più volte di saper reggere la pressione. Quando gli altri lo avranno dimostrato, vedremo se ci sarà un cambio generazionale" ha dichiarato.