Rod Laver non ritiene "finito" Novak Djokovic: "Imparerà da questa sconfitta"

Il dibattito in questi giorni è molto vivo. Stiamo andando verso un passaggio generazionale con Carlos Alcaraz e Jannik Sinner che si contenderanno i prossimi tornei del Grande Slam oppure c'è ancora spazio a livello Slam per Novak Djokovic.

La sconfitta in semifinale agli Australian Open, per certi versi inattesa, di Djokovic contro Sinner ha alimentato la discussione. Ma Rod Laver, ex tennista australiano capace di fare per ben due volte il Grande Slam nel 1962 e nel 1969, ha le idee chiarissime e non pensa che il tempo del fuoriclasse serbo sia terminato: "Novak è un campione incredibile – afferma Laver in un'intervista alla Gazzetta dello Sport – Alimenta costantemente la sua forza mentale e le sue motivazioni.

Proprio per questo motivo e per tutti i successi che ha raccolto nella sua carriera ci si aspetta che possa sempre vincere ogni partita. A mio avviso Novak Djokovic avrà imparato qualcosa da questa sconfitta. Si riprenderà e tornerà ancora una volta più forte e più motivato”.

Rod Laver è la difficoltà di vincere i 4 tornei dello Slam nello stesso anno

A domanda su cosa sia mancato a Djokovic per poter fare il Grande Slam, impresa che gli è sempre sfuggita, Laver afferma: "Il tennis sa sempre essere imprevedibile.

Non esistono certezze. Vincere i quattro tornei dello Slam nello stesso anno in singolare è uno degli onori più rari. Significa dovere vincere 28 partite negli appuntamenti più duri e che tutti vogliono provare a vincere.

Devi sperare di stare bene, rimanere in forma e soprattutto devi riuscire a battere più di una volta tutti i tennisti più forti del mondo”. Molto restio ad entrare nel dibattito sul GOAT, ovvero il più forte di tutti i tempi.

Laver afferma che "ho sempre detto e lo ribadisco che è difficile fare paragoni tra le diverse ere tennistiche. Nel tempo sono cambiati troppi fattori dai materiali alla preparazione atletica. Oggi ci sono interi team che lavorano per i giocatori. La cosa migliore è celebrare le imprese senza fare paragoni".