Novak Djokovic potrebbe prendersi una pausa dopo la sconfitta contro Jannik Sinner

Una sconfitta che ha lasciato il segno. La fine del dominio di Novak Djokovic a Melbourne per mano di Jannik Sinner è stato un duro colpo da accettare per il numero uno del mondo. Dopo 33 successi consecutivi, il tennista serbo si è dovuto inchinare ad una prova superba del tennista italiano, che ha interrotto in semifinale la corsa al titolo del 24 volte campione slam.

Il campione serbo è sembrato meno lucido del solito, subendo per tutta la partita l’aggressività del suo avversario e non riuscendo a trovare soluzioni alternative per impensierirlo. Sfumato l’obiettivo Grande Slam, il numero 1 del mondo sta pensando dunque di prendersi una pausa dal tennis.

In un’intervista rilasciata a Tennis Majors, Djokovic ha fatto intendere di poter modificare la sua programmazione, cambiando le scelte di inizio stagione.

Le dichiarazioni di Novak Djokovic

Il campione serbo ha commentato così la partita con Jannik: “Ho fatto tutto quello che faccio di solito per essere al meglio in campo.

Diversi fattori hanno contribuito al modo in cui ho giocato. Ero lontano dal mio livello abituale per tutto il torneo, Sinner ha giocato benissimo e si è imposto, le condizioni erano un po' diverse visto che di solito gioco di sera nelle fasi finali del torneo.

È lo sport, succede, mi dispiace di aver giocato una partita così brutta. Alla fine della giornata sono stato battuto, non ho scuse - stringo la mano a Jannik e gli dico bravo”. Sui suoi prossimi impegni, Djokovic ha chiarito che potrebbe cambiare la propria programmazione nei prossimi mesi.

“Vediamo come si evolverà la situazione in futuro. Quando esci dal campo dopo una sconfitta, la testa è ancora calda: stai lottando per essere razionale, ma ci sono molti pensieri irrazionali che ti passano per la testa.

Voglio che i miei pensieri si calmino: quando mi sarò calmato, andrò avanti e vedrò quali tornei disputare” ha spiegato il numero uno del mondo, che poi ha aggiunto: “Ho preso l'impegno con me stesso di dare il massimo quest'anno, con la priorità agli Slam e alle Olimpiadi.

Vedremo se cambierà qualcosa, in questa fase della mia vita e della mia carriera alcune decisioni sorprendenti sono forse più attese rispetto a vent'anni fa”.