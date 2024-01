Novak Djokovic: "Prossimo Slam? Nadal sarà sempre il favorito al Roland Garros"

© Julian Finney/Getty Images

Nemmeno il tempo di realizzare quanto accaduto a Melbourne che a Novak Djokovic è stata subito formulata una domanda sul prossimo Slam del 2024. Il 36enne è stato eliminato per la prima volta in semifinale agli Australian Open - aveva un record di 10-0 - da Jannik Sinner mostrandosi vulnerabile come non mai sulla Rod Laver Arena.

Una sconfitta dura da digerire arrivata dopo una prestazione decisamente al di sotto delle aspettative considerando il livello espresso dal belgraese nei Major. Basti pensare che Djokovic ha commesso 54 errori gratuiti e non è riuscito a procurarsi nemmeno una palla breal nell'arco dell'intera partita.

Novak Djokovic: "Roland Garros? Rafael Nadal sarà sempre il favorito"

Proiettandosi al Roland Garros - si disputerà dal 26 maggio al 9 giugno - Djokovic ha indicato Rafael Nadal come favorito numero uno nel caso in cui dovesse giocare il torneo senza problemi.

“Il Roland Garros è davvero molto lontano. Bisogna vedere come giocheranno i tennisti nei prossimi mesi, in particolare durante la stagione sulla terra battuta. È una superficie completamente differente dalle altre e si gioca in condizioni diverse.

Alcuni giocano meglio sulla terra e sono favoriti, è una superficie che si adatta a un determinato tipo di tennisti" , ha detto Djokovic in conferenza stampa. "Ovviamente, Rafael Nadal resta il favorito numero uno se dovesse giocare il torneo.

Indipendentemente dal fatto che abbia giocato poco, parliamo del Roland Garros. Naturalmente ci sono Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. I primi cinque o dieci giocatori al mondo possono essere considerati i favoriti per la vittoria finale.

Ci vogliono ancora molti mesi, vedremo come si evolverà la situazione” . Djokovic è il campione in carica a Parigi e farà di tutto per difendere il titolo.