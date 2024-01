Novak Djokovic dopo la sconfitta contro Jannik Sinner: "Non è l'inizio della fine"

© Graham Denholm/Getty Images

Ci sono sconfitte che assumuno un valore diverso a seconda delle modalità in cui si manifestano e in base allo storico di un giocatore. Novak Djokovic può essere considerato senza dubbio il re di Melbourne: il serbo ha trionfato dieci volte agli Australian Open imponendo un netto dominio nelle fasi finali.

La vittoria di Jannik Sinner potrebbe proporre un nuovo scenario nella carriera di Djokovic e anticipare quel cambio generazionale che poche settimane fa - nello specifico alle Nitto ATP Finals di Torino - sembrava essersi allontanata.

Djokovic e Sinner hanno uno stile di gioco simile e per l'altoatesino è stato inevitabile studiare nei dettagli le caratteristiche del serbo nel corso del suo percorso di crescita. Lo stesso Simone Vagnozzi - allenatore dell'altoatesino - ha spiegato: "Noi tante volte prendiamo Novak come esempio sulla base di quello che fa in campo e in questi due anni abbiamo cercato di mettere qualcosa di Novak dentro Jannik" .

Per uno strano scherzo del destino, proprio Sinner ha interrotto l'incredibile striscia di vittorie consecutive registrata da Djokovic a Melbourne, che si è fermata a quota 33.

Novak Djokovic: "Non è l'inizio della fine"

"L'età si fa sentire e la nuova generazione è al tuo livello? Vedremo( ride, ndr) .

Non lo so. Nutro ancora grandi speranze nei confronti degli altri Slam, delle Olimpiadi e di qualsiasi torneo io giochi. Siamo solo all’inizio della stagione. Non è la sensazione a cui sono abituato. È sempre stato incredibilmente soddisfacente iniziare molte stagioni vincendo uno Slam e senza mai perdere in semifinale o in di finale agli Australian Open.

Questa volta è diverso, ma le cose stanno così. In questo torneo non sono stato all’altezza dei miei standard e del mio livello, ma questo non significa necessariamente che sia l’inizio della fine, come piace dire alle persone. Vedremo cosa succederà nel resto della stagione” , ha confessato Djokovic in conferenza stampa.