La delusione di Novak Djokovic: "Sono scioccato. Una delle mie peggiori partite"

© Graham Denholm/Getty Images

"Il livello che ho espresso oggi mi ha scioccato in maniera molto negativa. Non ho fatto praticamente nulla nei primi due set. Immagino questa sia una delle peggiori partite che abbia mai giocato in un torneo del Grande Slam" . Novak Djokovic non ha utlizzato giri di parole per descrivere la sua prestazione nel penultimo atto degli Australian Open.

Il campione serbo non è mai apparso così vulerabile nelle fasi finali dell'Happy Slam e la striscia di successi consecutivi si è interrotta a quota 33. A batterlo sul campo che lo ha visto triofnare ben 10 volte ci ha pensato uno straordinario Jannik Sinner, capace di diventare il primo italiano a superare il numero uno del mondo in uno Slam da quando è stato introdoto il ranking ATP nel 1973.

Il dato che più di tutti sottolinea la giornata negativa di Djokovic riguarda i game in risposta: non era mai accaduto che il belgradese non riuscisse a procurarsi nemmeno una palla break nell'arco dell'intera partita.

Novak Djokovic: "Sono scioccato. Una delle mie peggiori partite"

"Non è piacevole giocare in questo modo, ma vanno fatti i complimenti a Sinner per aver fatto tutto meglio di me. Ho provato a reagire e lottare. Sono riuscito ad alzare un po’ il livello nel terzo set e salvato un match point.

Ma poi nel quarto set ho perso la battuta da 40-0. La mia prestazione non è stata eccezionale. In quei momenti cerchi di trovare la serenità e, allo stesso tempo, di elevare il tuo gioco. Il pubblico è stato fantastico, credo si siano divertiti supportando sia me che Jannik" , ha aggiunto Djokovic in conferenza stampa.

"Ad essere sincero, credo di non aver mai giocato il mio miglor tennis durante l'intero torneo. Non sono stato all'altezza delle aspettative, per così dire. Questo mi ha sorpreso, non pensavo che avrei fatto così male nei primi due set.

Zero palle break? Questa statistica dice molto. Lui ha servito bene, ma è difficile da descrivere. Ci sono molte cose negative che ho fatto in campo oggi in termini di gioco di cui non sono molto soddisfatto" .