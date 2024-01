Jannik Sinner rompe l'incantesimo Novak Djokovic agli AO: non accadeva dal 2018

© Daniel Pockett/Getty Images

Questa mattina si è scritta una pagina importantissima per il tennis italiano. Jannik Sinner ha raggiunto per la prima volta in carriera la finale di uno slam. Mai nessun tennista nostrano era stato capace di raggiungere l’atto finale a Melbourne.

Tutto ciò ha assunto un sapore ancora più speciale se si considera che per farlo, l’altoatesino ha dovuto estromettere dal torneo una leggenda assoluta di questo sport, Novak Djokovic, che si è imposto nel corso della sua carriera qui per ben 10 volte.

Il numero uno al mondo, campione uscente degli Happy Slam, veniva da 33 vittorie consecutive. Risale all’ormai lontano 2018 l’ultima sua sconfitta nel primo Major dell’anno. A sconfiggerlo fu il coreano Hyeon Chung con il punteggio di 7-5 7-6 7.5.

2195 giorni dopo Jannik Sinner ha sfatato un tabù che sembrava potesse durare ancora a lungo. Questi numeri risultano ancora più impressionanti se si considera che il tennista di San Candido non ha concesso alcuna palla break al fuoriclasse balcanico, denotando anche gli straordinari miglioramenti al servizio, che in passato lo hanno spesso penalizzato su questi campi.

Tre successi contro il fuoriclasse serbo

Per Jannik si tratta della terza vittoria contro Djokovic, probabilmente la più importante, nella cornice più prestigiosa mai affrontata in carriera. Questi tre successi sono peraltro avvenuti negli ultimi 4 confronti.

Il primo nelle fasi di qualificazione delle Atp Finals, giocate appena qualche mese fa. Pochi giorni dopo arrivò però una batosta in finale, che non ridimensionò però le sue ambizioni. Il pronto riscatto c’è stato poco dopo, in occasione della Coppa Davis, poi vinta storicamente dal gruppo azzurro.

Il numero uno italiano prima in singolare, e poi in doppio riuscì a superare il serbo e diede la spinta decisiva ai suoi compagni per il secondo titolo della storia.