Paolo Lorenzi avverte tutti su Novak Djokovic prima della sfida con Jannik Sinner

Il conto alla rovescia è quasi terminato. Jannik Sinner e Novak Djokovic sono pronti a prendersi la scena sulla Rod Laver Arena per dare vita a un'altra avvincente battaglia. A partire dalle 4:30 (ora italiana) i due si sfideranno a viso aperto per conquistare l'accesso alla finale degli Australian Open.

Sono tanti gli appassionati, ma anche gli addetti ai lavori, ad attendere questa interessante gara tra il giovane 22enne di San Candido e il campione di Belgrado, alla sua undicesima semifinale a Melbourne. In un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Paolo Lorenzi ha espresso le sue considerazioni sulla super sfida di venerdì.

L'ex numero 33 del mondo ha prima di tutto ricordato l'esperienza personale del 2012, quando perse da Nole sul campo centrale: "Era la prima volta che affrontavo Nole, per di più sulla Rod Laver Arena. Sentii moltissimo la pressione" ha dichiarato.

L'ex giocatore azzurro ha inoltre aggiunto un aspetto importante, che l'altoatesino ha saputo replicare in questa annata: "Il serbo ha la rara capacità di presentarsi in forma agli Slam senza giocare tornei di preparazione e in Australia si arriva direttamente dalla preparazione invernale".

L'analisi di Lorenzi

"Fino a pochi giorni fa ero in Australia e Sinner mi è parso il giocatore più in forma. Djokovic, dal canto suo, ci ha spesso abituato a partenze lente negli Slam per poi dominare le fasi finali.

Questa è forse la prima circostanza in cui ritengo che Jannik e Nole partano alla pari" è quanto affermato da Lorenzi a poche ore dall'inizio della partita.