Novak Djokovic scarta il regalo di Alcaraz: il serbo ancora numero uno dopo gli AO

L’eliminazione di Carlos Alcaraz contro Alexander Zverev è stata senza dubbio la sorpresa dei quarti di finale agli Australian Open. Tutti si aspettavano di vedere il fuoriclasse spagnolo prossimo avversario in semifinale di Daniil Medvedev, ma una prestazione ampiamente al di sotto delle sue possibilità gli hanno negato l’accesso tra i primi quattro del mondo.

Una sconfitta che interessa indirettamente anche tutti i suoi avversari, ma uno in particolare, Novak Djokovic. Il motivo, come è facilmente intuibile, riguarda il ranking Atp, che sorride, a prescindere da come vada l’incontro con Jannik Sinner, al numero uno serbo.

Dopo un’intensa lotta al vertice con Carlos lo scorso anno, il tennista di Belgrado è riuscito a strappare solo nelle fasi finali della stagione l’obiettivo, ovvero di terminare l’anno in testa.

Ad inizio 2024, perdendo i punti della vittoria a Melbourne dello scorso anno, le possibilità che Alcaraz lo scavalcasse si facevano assai più concrete, ma l’eliminazione dagli Happy Slam ha cambiato di nuovo le carte in tavola.

Novak Djokovic chiuderà il torneo da numero uno, qualsiasi esso sia il risultato.

"Non avrò nessun vantaggio. Abbiamo due giorni di recupero"

Nole, in conferenza dopo aver battuto Fritz, non pensa di aver avuto un occhio di riguardo per aver giocato qualche ora prima del suo prossimo sfidante, Sinner: "Abbiamo due giorni e credo che non sia un grande vantaggio.

Venerdì giocheremo le semifinali, c'è tutto il tempo possibile e stasera chi vincerà ha tempo per recuperare. La programmazione è sempre un argomento caldo, ne abbiamo parlato più volte e anche poche partite fa.

Non si può dare una risposta chiara su questo, spetta agli organizzatori del Grande Slam e al circuito Atp fare in modo che tutti i tennisti e le tenniste si sentano in modo adeguato e non facciano necessariamente tutti.