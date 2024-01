Nuovo record per Novak Djokovic: è l'unico nella storia ad esserci riuscito

© Daniel Pockett/Getty Images

Novak Djokovic c’è sempre. Il fuoriclasse serbo approva per l’undicesima volta in semifinale agli Australian Open. Battendo in un match tutt’altro che semplice Taylor Fritz il serbo avanza nel suo torneo preferito, dove troverà ad attenderlo Jannik Sinner, vittorioso in tre set contro Andrey Rublev.

Come detto, il numero uno al mondo trova sempre il modo di infrangere nuovi record. Già da solo nel computo degli slam vinti (24), dei Masters 1000 (40) e delle Finals (7), il tennista di Belgrado ha trovato modo di conquistarne ancora un altro questa mattina.

Battendo lo statunitense è diventato il solo a raggiungere le semifinali di tutti e quattro i tornei del Grande Slam per almeno undici volte. Al Roland Garros e a Wimbledon sono ben 12. Il record però è agli Us Open con 13.

📍Novak Djokovic 🇷🇸 se convierte en el primer tenista con once presencias en semifinales de los cuatro Grand Slam (All-Time/Men’s Singles):



🔵 Australian Open | 11

🟠 Roland Garros | 12

🟢 Wimbledon | 12

🔵 US Open | 13 pic.twitter.com/lnaD7XRui6 — MisterOnly.Tennis (@OnlyRogerCanFly) January 23, 2024

Numeri impressionanti che lo consacrano ancora una volta come il Goat, almeno stando ai numeri.

Djokovic ha commentato così il successo contro Fritz, dicendosi molto soddisfatto:

Le parole del 24 volte campione slam

“È vero, ho sofferto nei primi due set ma dopo sono riuscito a trovare la quadra.

Era una giornata piuttosto calda oggi, ovviamente abbiamo fatto il primo game di 16 minuti e mi ha richiesto davvero tanto, il primo set è stato molto combattuto e per certi versi è stato estenuante. Lui ha cominciato in maniera molto aggressiva, mi ha messo in difficoltà e ha servito alla grande.Io ero in ritardo e lui mi pressava, si vedeva che aveva un piano ben chiaro.

È stata una lotta importante e giocare nei primi due set, poi penso che nel terzo set e nel quarto le cose sono andate meglio. Io ho cominciato a sentirmi meglio in campo e a servire, le cose dopo i primi due set sono migliorate.Ho fatto più ace di lui ed è una cosa clamorosa, lui è uno dei migliori servizi del circuito, e questo mi ha aiutato molto eccome. Sono soddisfatto di come sono andati i miei primi due set".