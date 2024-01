Novak Djokovic: "Soddisfatto degli ultimi due set. In semifinale non avrò vantaggi"

© Darryan Traynor/Getty Images

Novak Djokovic continua la sua cavalcata e tra una difficoltà e l'altra resta il favorito uno per confermare il titolo e trovare il 25esimo Slam della sua carriera qui in Australia. Il numero uno al mondo è costretto agli straordinari per battere l'americano Taylor Fritz, una sfida più difficile del previsto visto i precedenti (un netto 8-0) e ben quattro ore in campo per battere in quattro set il numero uno americano.

Nella consueta conferenza stampa post match Nole ha rilasciato interessanti dichiarazioni sul match. Ecco le sue parole nello specifico: "È vero, ho sofferto nei primi due set ma dopo sono riuscito a trovare la quadra.

Era una giornata piuttosto calda oggi, ovviamente abbiamo fatto il primo game di 16 minuti e mi ha richiesto davvero tanto, il primo set è stato molto combattuto e per certi versi è stato estenuante. Lui ha cominciato in maniera molto aggressiva, mi ha messo in difficoltà e ha servito alla grande.

Io ero in ritardo e lui mi pressava, si vedeva che aveva un piano ben chiaro. È stata una lotta importante e giocare nei primi due set, poi penso che nel terzo set e nel quarto le cose sono andate meglio. Io ho cominciato a sentirmi meglio in campo e a servire, le cose dopo i primi due set sono migliorate.

Ho fatto più ace di lui ed è una cosa clamorosa, lui è uno dei migliori servizi del circuito, e questo mi ha aiutato molto eccome. Sono soddisfatto di come sono andati i miei primi due set". Djokovic ha parlato poi della semifinale e del vantaggio sul fatto che il match potrebbe portarsi molto a lungo: "Abbiamo due giorni e credo che non sia un grande vantaggio.

Venerdì giocheremo le semifinali, c'è tutto il tempo possibile e stasera chi vincerà ha tempo per recuperare. La programmazione è sempre un argomento caldo, ne abbiamo parlato più volte e anche poche partite fa.

Non si può dare una risposta chiara su questo, spetta agli organizzatori del Grande Slam e al circuito Atp fare in modo che tutti i tennisti e le tenniste si sentano in modo adeguato e non facciano necessariamente tutti.

L'Atp Tour ha inventato questo cambiamento delle regole ma questo riguarda l'Atp e non gli Slam che hanno regole separate. Purtroppo bisogna mettere in preventivo tutto questo e oggi ovviamente questa struttura ha creato problemi a Sinner e Rublev, sono sicuro che in ogni caso non saranno contenti.

Loro potrebbero iniziare anche a mezzanotte, l'unica cosa buona è che avremo due giorni di riposo. È capitato anche a me e alla fine ci sarà tempo per recuperare".