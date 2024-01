Taylor Fritz lancia un messaggio a Novak Djokovic: "Questa volta sarà diverso"

© Cameron Spencer/Getty Images

Taylor Fritz ha raggiunto per la prima volta in carriera i quarti di finale agli Australian Open. Il cammino del tennista americano a Melbourne ha mostrato segnali di costante miglioramento - sia dal punto di vista tecnico che mentale - partita dopo partita.

Il viaggio è iniziato con la complicata sfida vinta al quinto set contro Facundo Diaz Acosta. Le cose sono andate decisamente meglio con Hugo Gaston e Fabian Marozsan. La soddisfazione più grande, però, si è materializza agli ottavi di finale: Fritz ha infatti estromesso dal torneo Stefanos Tsitsipas, il finalista della scorsa edizione dell’Happy Slam.

Fritz lancia la sfida a Novak Djokovic: "Questa volta sarà diverso"

“Sono davvero felice. Penso di aver giocato davvero bene dall’inizio alla fine. Sono felice soprattutto per il modo in cui ho terminato il match.

Ero come in una sorte di trance agonistica negli ultimi tre game. Sapevo esattamente quali colpi giocate e decisioni prendere. È stato grandioso, non mi sentivo così da tempo. Questo mi conferisce grande fiducia” , ha detto un raggiante Fritz in conferenza stampa.

L’americano affronterà per la nona volta Novak Djokovic, avversario che non ha mai sconfitto. “Se avessi sconfitto un tennista otto volte di fila, sarei abbastanza sicuro di poterlo battere. Credo che le condizioni siano leggermente migliori per me rispetto alle ultime due partita giocate a Cincinnati e agli US Open.

Ma la semifinale alle Nitto ATP Finals di Torino è l’unica partita decente disputata contro di lui. Credo di poter portare un livello superiore questa volta rispetto al passato. Djokovic cambierà qualcosa? Non ha mai avuto bisogno di cambiare strategia.

Sento abbia giocato più o meno sempre allo stesso modo. Io ho apportato alcune modifiche al mio piano di gioco e cambiato diverse cose” .