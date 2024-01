Novak Djokovic ammette: "Pensavo mi sarei sentito più rilassato quest'anno, ma..."

© Julian Finney/Getty Images

Dopo una partenza a rilento, nella quale ha lasciato qualche set per strada contro Dino Prizmic e Alexei Popyrin, Novak Djokovic sembra essere tornato il tennista famelico di sempre. Dopo aver battuto con sicurezza Matias Etcheverry il serbo è andato oltre regolando Adrian Mannarino, lasciandogli solo tre game.

Il prossimo avversario del numero uno sarà Taylor Fritz, che ha vinto il confronto con Stefanos Tsitsipas. Il tennista di Belgrado inizierà questa seconda settimana da favorito, come suo solito. Il suo obiettivo primario sarà quello di alzare l’11esimo Australian Open, vittoria che lo proietterebbe sempre più nell’olimpo dei più grandi di sempre.

“Amo il tennis, mi appassiona competere e vado con molta energia ad ogni allenamento. Tuttavia, la lontananza dalla mia famiglia mi fa sempre più male, è questo che mi pesa e cerco di adattare il mio programma.

Penso di essermi guadagnata il diritto di scegliere quali tornei giocare e ovviamente i Grandi Slam sono la priorità. Mi emoziono ancora quando ho un break point a favore o contro", ha ammesso la leggenda balcanica.

"Pensavo mi sarei sentito più rilassato quest'anno"

L’ipotesi ritiro, nonostante l’età avanzi, è ancora lontana dai suoi programmi: “Sono il numero uno e sono ancora al top, non voglio lasciare il tennis in questa posizione, voglio continuare ad andare avanti.

Quando sentirò di non essere in grado di competere ai massimi livelli e di non essere più un candidato a vincere i Grandi Slam, allora prenderò in considerazione il ritiro. Comunque le cose possono cambiare, non sono più un adolescente, sono un padre e un marito.

Nella mia vita privata ci sono molte cose che mi piacciono e che richiedono la mia attenzione", ha spiegato. La tensione non manca mai, ma è una componente che gli ha permesso e gli permette ancora oggi di essere quello che è: "Pensavo che quest'anno mi sarei sentito più rilassato o almeno un po' meno teso, ma non è così.

Lo si vede anche oggi, avevo il match totalmente sotto controllo e appena avevo un gioco complicato discutevo con il mio box. Ho ancora quel fuoco interiore che mi ha permesso di ottenere tutto quello che ho ottenuto. Non gioco più per i soldi o per i punti, voglio solo giocare perché amo la competizione", ha concluso.