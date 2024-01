Medvedev: "Djokovic mi ha sempre trattato allo stesso modo. Le persone non sanno... "

© Clive Brunskill/Getty Images

“Ricordo bene quella sfida. Credo di essere maturato molto. All’epoca prendevo sul serio il tennis solo in campo e non al 100% . Ero già tra i primi cento e ho dato del filo da torcere a Novak Djokovic. Dopo la partita non riuscivo a muovermi.

È stato un viaggio incredibile, ed è bello sapere che già in quel momento poteva creare qualche difficoltà a Djokovic" . È bastato mostrare una foto in conferenza stampa a Daniil Medvedev per far riaffiorare ricordi indelebili ed esperienze che hanno segnato un cammino risultato poi unico.

La foto risale alla sfida di Coppa Davis 2017 tra Serbia e Russia valida per l'accesso ai quarti di finale della storica competizione a squadre. Medvedev portò a casa il primo set prima di ritrovarsi sotto 1-2 e ritirarsi nel quarto.

Medvedev su Djokovic: "Mi ha sempre trattato allo stesso modo"

"Ho sofferto a causa dei in quel match: non mi concentravo sull’alimentazione. Mangiavo addirittura fast food prima di una partita. Pensavo contassero solo il dritto e il rovescio.

Passo dopo passo, però, ho capito quanto sia importante la vita fuori dal campo e che i piccoli dettagli fanno la differenza" , ha dichiarato l'ex numero uno del mondo. Medvedev ha poi cercato di descrivere parte del carattere di Djokovic raccontando un curioso aneddoto.

"C’è una storia incredibile legata a quella sfida di Coppa Davis. Mi sono allenato con Novak e lui mi ha detto: ‘Tra un paio di giorni ci affronteremo in Davis’ . Mi ha chiesto se volessi andare con lui.

Ero timido e ho risposto che la Federazione aveva già organizzato tutto. Avrei dovuto dire di sì. Alla fine dell’allenamento ho parlato di nuovo con lui: ‘Novak, posso davvero venire con te? ‘ .

E lui ha accettato subito. Penso che questa sia una delle cose che le persone non sanno di Novak. Può essere un tipo duro in campo, così come lo sono io. Ma dalla prima volta in cui ci siamo incontrati - ero il numero 400 al mondo - mi ha sempre trattato allo stesso modo.

Sono diventato per lui un rivale ormai, ma il suo comportamento nei miei confronti non è mai cambiato. Mi piace questo di lui” .