Novak Djokovic rivela: "A Roger Federer non piaceva il modo in cui mi comportavo"

È ormai diventato virale da diverso tempo il video di un Novak Djokovic solo bambino dichiarava alla televisione serba di voler "diventare un campione e vincere Wimbledon" . Il belgradese ha realizzato i suoi sogni anche grazie a una mentalità fuori dal comune capace di immaginare ed esplorare nuovi orizzonti.

In quel famoso filmato, Djokovic ha mostrato inconsciamente un tratto significativo della sua personalità; una personalità non sempre apprezzata dagli appassionati e da alcuni addetti ai lavori. Il serbo non ha mai avuto paura di parlare dei suoi obiettivi e rivelare i suoi più grandi desideri.

L'opportunità di affrontare Ben Shelton agli ottavi di finale degli Australian Open - sfumata a causa della vittoria di Adrian Mannarino - ha rappresentato l'occasione giusta per descrivere il suo lungo percorso nel mondo del tennis.

Djokovic rivela: "A Federer non piaceva il modo in cui mi comportavo"

"So che sicuramente a Roger Federer non piaceva il modo in cui mi comportavo all'inizio. Non so gli altri cosa pensassero. Immagino di non essere stato il tipo di ragazzo che piace ai più forti, perché non avevo paure di dire: 'Voglio essere il miglior giocatore al mondo' .

Ero fiducioso e avevo la sensazione di poter sostenere quello che dicevo attraverso il mio gioco. Non ho mai mancato di rispetto agli altri tennisti. Saluto sempre i miei avversari prima e dopo la partita, e riconosco il loro valore.

Il rispetto è un valore che mi è stato insegnato e che deve essere sempre presente indipendentemente da ciò che accade in campo" , ha spiegato Djokovic in conferenza stampa. "Le critiche alimentavano il mio carattere.

Ovviamente, quando commetto un errore, sono sempre pronto a scusarmi. Ma quando le critiche arrivano senza una ragione particolare, allora continuo nella mia direzione. Sapevo e so ancora oggi di non poter piacere a tutti per chi sono, per come gioco e per come mi comporto.

Siamo tutti diversi. Shelton? In realtà non mi dispiace affatto il suo livello di sicurezza. Penso sia grandioso, devi sempre credere in te stesso. Sostengo al 100% un giovane tennista che scende in campo, come ha fatto anche Dino Prizmic l'altra sera, credendo di poter battere i migliori.

Esiste, però, una linea non visibile che non va oltrepassata. Quando un giocatore supera questa linea, inizia a diventare fastidioso" .