© Phil Walter/Getty Images

Novak Djokovic ha impiegato tre turni per chiudere una partita senza perdere nemmeno un set. Il campione serbo ha compiuto un importante passo in avanti - almeno considerando le prestazioni contro Dino Prizmic e Alexei Popyrin - e disputato la miglior partita del suo torneo contro Tomas Martin Etcheverry.

Il campione serbo si è imposto con il punteggio di 6-3, 6-3, 7-6( 2) e celebrato il match numero 100 a Melbourne con la qualificazione agli ottavi di finale, dove troverà Adrian Mannarino.

Novak Djokovic: "Inizio a sentirmi meglio, ma non ho ancora espresso il mio miglior tennis"

Nonostante il successo in tre set e il netto miglioramento, Djokovic non crede di aver già raggiunto la forma migliore in vista delle fasi finali degli Australian Open.

“Non ho espresso il mio miglior tennis, ma ho giocato meglio rispetto alle prime due partite. Questo è un ottimo cambiamento. Inizio a sentirmi meglio fisicamente e in termini di gioco, ma non ho ancora giocato al meglio delle mie possibilità" , ha confessato il 36enne in conferenza stampa.

Djokovic è apparso spesso deluso per il livello mostrato nei primi turni e non ha nascosto le sue emozioni in campo. "Non parliamo sempre di discorsi di incoraggiamento positivi. Immagino faccia parte del gioco e di ciò che sono.

Tutti attraversano momenti di crisi, soprattutto nelle partite in cui non si sentono al meglio e hanno dubbi. La domanda è come superare questi dubbi e concentrarti sul presente cercando di ottenere il massimo nel punto successivo.

Sono una persona estroversa e mostro - non sempre - le mie emozioni, anche quelle negative. Non è qualcosa che mi piace fare, ma le cose stanno così. Cerco di combattere i miei demoni, come chiunque altro, in campo. A volte funziona, altre meno. Devi solo accettare le circostanze" .