Novak Djokovic raggiunge a Melbourne l'ennesimo grande record: la statistica

© Phil Walter/Getty Images

Quando parliamo di Novak Djokovic parliamo di uno dei tennisti più forti di tutti i tempi, occupandoci solo di numeri sicuramente il migliore. 24 titoli del Grande Slam, oltre 400 settimane in vetta al Ranking e una serie infinita di record e Nole a oltre 36 anni è ancora a duellare con i giovani talenti del circuito.

Basti pensare che nel 2023 il talento serbo è riuscito a portare a casa tre titoli del Grande Slam più le Atp Finals di fine anno ed ha ceduto solo in finale e dopo una clamorosa battaglia contro il tennista spagnolo Carlos Alcaraz, vincitore solo a Wimbledon.

La stagione 2024 è cominciata e ovviamente il talento balcanico parte con i favori del pronostico, ancora davanti a tutti. Un favore ancora più netto qui in Australia dove non perde da anni ed è oggettivamente il netto favorito per la vittoria finale.

Nelle ultime ore il tennista ha ottenuto il pass per gli Ottavi di finale, ha battuto in tre set l'argentino Etcheverry, ottimo tennista capace nel corso di torneo di battere prima Andy Murray e poi Gael Monfils. Match senza storia e Djokovic sembra migliorare nella condizione fisica, migliorata rispetto ai primi match.

D'altronde il tennista di Belgrado ha sempre fatto così, carburato con il tempo nel corso del torneo. Con la vittoria di stanotte Djokovic ha raggiunto l'ennesimo grande record della sua carriera.

Novak Djokovic, il dato è netto

La vittoria contro Etcheverry porta Nole a quota 92 successi nel circuito degli Australian Open, lo stesso numero di vittorie che Djokovic ha ottenuto anche al Roland Garros e a Wimbledon.

Raggiungere 92 vittorie in tre tornei del Grande Slam è un numero spaventoso e mostra il livello che ha raggiunto l'attuale numero uno al mondo. Anche gli organizzatori lo hanno celebrato sui social con una splendida grafica.

Ovviamente Nole vuole proseguire questa striscia e vuole farlo già dal prossimo match, gli Ottavi di finale dove affronterà l'esperto francese Adrien Mannarino. Ecco il tweet a riguardo: