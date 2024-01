Djokovic litiga con un tifoso: "Non ha avuto il coraggio di dirmi le cose in faccia"

© Darrian Traynor/Getty Images

Sul punteggio di 2-2, nella parte centrale del quarto set, Novak Djokovic ha esaurito la pazienza e invitato uno degli spettatori presenti sulla Rod Laver Arena a scendere in campo per ripetergli determinati insulti direttamente in faccia.

Un episodio curioso che ha evidentemente fornito ulteriore motivazione al serbo, capace di sorprendere Alexei Popyrin in risposta pochi minuti più tardi. Un break risultato decisivo per chiudere il match e approdare al terzo turno degli Australian Open.

Novak Djokovic litiga con un tifoso: "Non ha avuto il coraggio di scendere"

“Non penso vogliate sapere cosa mi ha detto lo spettatore. Mi hanno detto molte cose oggi, le voci provenivano in particolare da quell’angolo.

Ho tollerato tutto per gran parte della partita; poi ne ho avuto abbastanza e gli ho chiesto di scendere per dirmi le cose in faccia. Non ha avuto il coraggio di scendere. Gli ho chiesto: ‘Se sei un uomo così duro e coraggioso, scendi e dimmelo in faccia’ .

Si è solo scusato da lontano" , ha spiegato in merito Djokovic in conferenza stampa. "Non dirò che va tutto bene. Mi dà fastidio e non vorrei essere coinvolto in questo tipo di dinamiche, ma devo accettarlo.

A volte non tollero le persone che oltrepassano il limite. Le persone bevono qualche drink e probabilmente questo incide. La gente paga i biglietti per vederci e divertirsi, va bene. Gli è permesso e non ci sono problemi: non ho chiesto a nessuno di lasciare lo stadio.

Non lo faccio perché so che gli spettatori pagano il biglietto e hanno il dritto di fare o dire quello che vogliono. Ma quando qualcuno supera il limite, gli chiederò di avvicinarsi e dirmi le cose in faccia. Possono offendermi e insultarmi come ha fatto lui. Non aveva molta voglia di scendere in campo però... ” .