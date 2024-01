© Daniel Pockett/Getty Images

“Non ho giocato e non mi sono sentito al meglio nell’ultima settimana. È frustante a volte esprimere questo livello di tennis e commettere alcuni insoliti errori. Allo stesso tempo, questo è lo sport.

Non puoi sempre giocare o sentirti al meglio, ma devi trovare il modo di vincere: cosa che ho fatto contro due giocatori di grande qualità. Sono scesi in campo sapendo di poter vincere, avevano molta fiducia" . Alexei Popyrin ha avuto a disposizione quattro set point - tre consecutivi - per ritrovarsi avanti 2-1.

Dall'altra parte della rete, però, Novak Djokovic è riuscito a salvarsi nel momento più complicato della partita. Il campione serbo ha mantenuto alta la concentrazione e, nonostante la giornata negativa, agguantato un insperato tie-break.

Da quell'istante, i suoi occhi sono cambiati e l'australiano non lo ha più messo in difficoltà.

Novak Djokovic: "Soddisfatto della vittoria ma non del livello espresso"

"È stato un altro match molto equilibrato deciso dal terzo set, come accaduto al primo turno.

Lui ha avuto tre set point; poi ho giocato un tie-break solido. Il suo livello si è abbassato leggermente e l’andamento della partita è cambiato. Ho ottenuto il break e non ho più perso il servizio.

Posso essere soddisfatto per la vittoria, ma non per il livello di tennis espresso. Devo solo accettare questo momento e costruire qualcosa di importante. Spero che le cose prendano una direzione migliore in termine di sensazioni e di gioco con il passare dei giorni" , ha spiegato Djokovic in conferenza stampa.

Il belgrasese affronterà al terzo turno degli Australian Open Tomas Martin Etcheverry. L'argentino ha sconfitto nettamente prima Andy Murray e poi Gael Monfils. " Non l’ho ancora visto giocare qui, ma ha battuto Murray e Monfils abbastanza facilmente.

Dovrò fare i compiti e vedere come ha giocato queste partite. Sta probabilmente giocando il tennis della sua vita sul cemento. Tomas è un bravo ragazzo, mi trovo molto bene con lui e il suo team. Ovviamente in campo saremo avversari ed entrambi cercheremo di vincere.

Proverò ad imparare dai precedenti match disputati contro di lui. Il suo livello di tennis sul cemento è migliorato molto: i risultati parlano per lui. Dovrò farmi trovare pronto” .