Ben Shelton torna sulla polemica con Novak Djokovic: il commento

© Darryan Traynor/Getty Images

Buona la prima per l'americano Ben Shelton agli Australian Open 2024. Il tennisti, tra i giovani talenti più interessanti nel circuito, ha battuto all'esordio il tennista spagnolo Roberto Bautista Agut, in tre set anche abbastanza combattuti.

Dopo aver vinto nettamente il primo set il tennista ha chiuso con il risultato di 6-2;7-6;7-5 e ha ottenuto il pass per il secondo turno. Shelton potrebbe affrontare agli Ottavi il numero uno al mondo Novak Djokovic, in un remake della semifinale degli Us Open 2023.

Nel post match Ben ha parlato così in conferenza stampa ed ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "È davvero fantastico tornare a giocare a Melbourne, mi piace davvero giocare qui e c'è un grande pubblico e una grande atmosfera.

Faceva un po' caldo a dire il vero ma alla fine sono stato bene. Il match? Ho avuto un piccolo problema a servire per il set, in generale i match tre su cinque non sono semplici e sono felici di aver chiuso poi al tiebreak del secondo set.

Ho mantenuto i nervi saldi e ho battuto un buon avversario, Roberto ha disputato una buona gara. La sfida con O'Connell ora? Chris e un bravo ragazzo e non vedo l'ora che arrivi il match, è australiano e magari il pubblico non sarà dalla mia parte ma sono abituato, mi è successo anche in passato".

Nella conferenza a Melbourne Djokovic ha parlato di ciò che è accaduto agli US Open e della multa per il suo atteggiamento nel match in semifinale a New York. Djokovic ha chiarito che non gli è piaciuto l'atteggiamento di Shelton e Ben ha risposto così: "Non ho niente da dire, mi è stato chiesto più volte negli ultimi quattro mesi ma ormai è il passato.

Penso al presente e voglio andare avanti. Siamo in Australia e si giocano gli Australian Open, non gli Us Open. Malizia quando gioco? No, sono esuberante, mi diverto sul campo da tennis e tutti possono avere la loro opinione su come si comporto ma non lo so.

Io sto bene e sono fatto così". C'è curiosità e magari Ben Shelton e Novak Djokovic potrebbero ritrovarsi di nuovo negli States.