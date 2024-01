Novak Djokovic, che rivelazioni su Roger Federer e Rafael Nadal: "Sono stato escluso"

© Matthew Stockman/Getty Images

Novak Djokovic è tornato a parlare del rapporto complicato che ha avuto nel corso della sua carriera con Roger Federer e Rafael Nadal, i due grandi rivali di sempre per conquistare il maggior numero di titoli del Grande Slam e la riconoscenza del GOAT.

In un'intervista al Times, sono state forti le parole rilasciate dal campione serbo: "Non c'era spazio per tre. In tutte le rivalità sportive più famose si tratta sempre di due persone, non di tre. Nel calcio è Ronaldo o Messi.

Quindi capisco che questo è probabilmente uno dei motivi per cui sono stato escluso" ha rivelato, sorprendendo i fan. Nole non ha mai nascosto, neppure dopo i primi successi, che l'obiettivo era battere costantemente Re Roger e Rafa.

Su questo tema ha spiegato: "Non avevo paura di dire che volevo sconfiggere questi ragazzi, essere il numero uno. L'ho detto quando ero adolescente e penso che a molti non sia piaciuto, compresi loro, quindi mi hanno subito tenuto fuori e mi hanno giudicato molto.

Anche per il mio atteggiamento, di ribadire che sono migliore di loro, sarò il migliore. Sapevo che qualcuno con questo tipo di mentalità sarebbe stato polarizzante. Un gruppo di persone dirà: 'Mi piace la sua sicurezza', ma altri penseranno: 'Guarda questo idiota arrogante'".

Djokovic senza peli sulla lingua

"Voglio essere amato? Penso che all’inizio della mia carriera ho davvero cercato di essere un po’ più connesso con le persone, in particolare nei posti in cui volevano di più Federer e Nadal, o Andy Murray.

Ma ho anche capito che ci sono diversi fattori per cui non riceverò più sostegno di loro. Allora mi sono chiesto: continuo a cercare di conquistare le persone oppure lo accetto e vado avanti?" ha sottolineato durante la lunga intervista.