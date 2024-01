"Non so se sia davvero la regola migliore" - Novak Djokovic dopo il match con Prizmic

© Julian Finney/Getty Images

"Sono stato poco bene negli ultimi quattro o cinque giorni come avrete intuito dalla mia voce. Le cose stanno così. Devi solo provare ad affrontare, superare e accettare le circostanze e cercare di trarne il massimo" .

Novak Djokovic ha parlato delle sue condizioni al termine del match con Dino Prizmic. Il serbo ha faticato più del previsto e ha impiegato quattro ore per accedere al secondo turno dell'Happy Slam, ma dall'altra parte della rete ha trovato un avversario determinato e in grado di metterlo in difficoltà.

"Non so se sia davvero la regola migliore" - Il pensiero di Novak Djokovic

Il campione in carica ha quindi dovuto fare gli straordinari e dovrà essere bravo a gestire nel migliore dei modi i due giorni che avrà a disposizione prima del prossimo incontro.

"Parlerò con il mio team per stabilire il programma. Vedremo se saltare l'allenamento sul campo. Potrei fare un pò di lavoro leggero tra palestra, jogging ed esercizi per mantenere la forma. Lo scorso anno non mi sono allenato tra una partita e l'altra, ma ero infortunato.

Penso che due giorni siano abbastanza utili dopo aver giocato un primo turno dalla durata di quattro ore" , ha confessato Djokovic in conferenza stampa prima di soffermarsi sulla nuova politica adottata dagli organizzatori del torneo.

Molti spettatori hanno fatto il loro ingresso sulla Rod Laver Arena senza attendere il cambio campo. "Non sapevo nulla di questa nuova politica o regola. Capisco che l'obiettivo sia migliorare l'esperienza dei fan, giochiamo per loro.

Frances Tiafoe, per esempio, è uno dei tennisti favorevole a far entrare le persone liberamente durante le partite come in altri sport. È difficile. Lo capisco e, in una certa misura, supporto questa idea, ma per tutta la mia carriera sono stato abituato a una determinata atmosfera.

Quando cambia, ti distrae un po' Oggi abbiamo perso un bel po’ di tempo quando hanno fatto entrare le persone. Il mio avversario aspettava che si sedessero. Non so se sia davvero la regola migliore, ma capisco che dal punto di vista del torneo e dei tifosi sia probabilmente meglio, perché non vogliono aspettare" .