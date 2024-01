Novak Djokovic, fallisce subito un possibile record agli Australian Open

© Julian Finney/Getty Images

Un esordio storico… in negativo. Inizia con una vittoria il cammino di Novak Djokovic agli Australian Open, che al primo turno dello slam australiano, si impone a fatica contro il croato classe 2005 Dino Prizmic. Se alla vigilia si preannunciava un primo turno piuttosto comodo per il numero uno del mondo, il 18enne croato, proveniente dalle qualificazioni, ha sorpreso tutti, riuscendo a spaventare il 36enne serbo e strappandogli un set al tiebreak.

Finisce 6-2 6-7(5) 6-3 6-4 per Nole in quattro ore e un minuto di partita, in un match che ha evidenziato lo stato di forma non brillantissimo del 10 volte campione a Melbourne. Per Djokovic si tratta del primo turno in uno slam più lungo in carriera.

Superata dunque la durata del match contro Gael Monfils agli Us Open del 2005, quando il serbo si impose in 3 ore e 57 minuti. Al terzo posto di questa speciale classifica il successo in 3 ore e 51 minuti contro Rochus a Wimbledon nel 2010.

Vale la pena sottolineare che in nessuna delle due occasioni Djokovic è riuscito a vincere il torneo.

Longest Grand Slam R1 matches played by Novak Djokovic throughout his career



🥇Australian Open 2024 vs. Prizmic (4h01)

🥈US Open 2005 vs. Monfils (3h57)

🥉Wimbledon 2010 vs. Rochus (3h51) pic.twitter.com/n65BOgdA4V — Mario Boccardi (@marioboc17) January 14, 2024

Per Novak Djokovic un primo turno “amaro”: ancora un set perso negli slam

La partita contro Prizmic porta con sé un altro dato negativo per la voglia di Nole di superare ogni record.

Nei 24 titoli slam vinti in carriera infatti il nativo di Belgrado non è mai riuscito a trionfare senza cedere set agli avversari. Con il parziale perso contro il croato, Djokovic non potrà dunque spezzare questa maledizione, ma sarà costretto ad “accontentarsi” di andare a caccia del 25esimo slam.

Il numero uno del mondo sarà impegnato al secondo turno contro il vincente del derby australiano tra Popyrin e Polmans. Poco importa ai fini della corsa al titolo, ma sicuramente un piccolo grande problema per un perfezionista come il campione serbo.