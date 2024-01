Andre Agassi: "Novak Djokovic sarà competitivo ancora per qualche anno"

© Julian Finney/Getty Images

Un ospite speciale ad assistere all’esordio di Novak Djokovic. Durante il match di primo turno giocato sulla Rod Laver Arena, che ha visto imporsi con qualche problema di troppo il numero uno del mondo sul croato Dino Prizmic, sugli spalti ad assistere alla partita c’era Andre Agassi.

La leggenda statunitense, quattro volte campione a Melbourne, è stato inquadrato più volte mentre applaudiva alle giocate del campione serbo. In una recente intervista rilasciata a The Age l’ex tennista americano ha rilasciato alcuni commenti sui Big Three, concentrandosi poi sulle ambizioni future del campione serbo.

Le parole di Andre Agassi

Agassi ha spiegato che le possibilità di Djokovic di vincere altri slam passino dal suo stato fisico. “L'unica cosa di cui sono assolutamente convinto è che Novak non può battere il tempo.

È solo una questione di quanto tempo riuscirà a rimandare. Vedo sicuramente qualche altro anno in cui sarà ancora competitivo nel tour” ha commentato l’ex numero uno del mondo, che poi ha aggiunto: “Come si fa a dire che qualcosa non è possibile? I record sono lì per essere infranti, no? Ovviamente stiamo speculando su molte cose, tra cui la salute, che a un certo punto comincerà a farsi sentire.

In termini di statistiche, Djokovic è il GOAT del tennis maschile. Non si può discutere con le statistiche di Novak. Dai Grandi Slam al numero di settimane in testa alla classifica, sono molte le statistiche che sta ridefinendo”.

L’ex tennista statunitense ha poi citato anche Federer e Nadal. “Ma come si può lasciare Federer fuori da questo discorso e come si può non riconoscere l'eleganza con cui ha fatto ciò che ha fatto.

E con Rafa... non so se il tennis abbia mai visto qualcuno competere in questo modo. Per me, quello che ha ottenuto sulla carta è una cosa, ma chi è che ha davvero giovato al gioco? Credo che il tennis abbia tratto enormi benefici da tutti loro.

Assolutamente” ha dichiarato Agassi. L’otto volte campione slam ha poi concluso parlando delle sue sfide col tennista svizzero: “Ho giocato contro di lui nella finale degli US Open e sapevo a cosa andavo incontro.

Non vedevo nessuno di quella generazione in grado di tenergli testa. Ma poi sono arrivati Rafa e Novak. Pensate se questi tre ragazzi non avessero dovuto giocare l'uno contro l'altro, staremmo parlando di due uomini con 35 Grandi Slam?”.