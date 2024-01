Novak Djokovic: "Impressionato da Prizmic. Ha un brillante futuro davanti a sé"

© Julian Finney/Getty Images

È bastata una sola partita a livello Slam a Dino Prizmic per mostrare il suo talento e le caratteristiche che lo rendono agli occhi di molti addetti ai lavori uno dei prospetti più interesanti del circuito. Il croato classe 2005, nonostante i problemi alla gamba sinistra, ha lottato duramente e messo seriamente in difficoltà un campione del calibro di Novak Djokovic.

L'esordio del serbo agli Australian Open 2024 è durato ben quattro ore, perché Prizmic ha vinto il tie-break del secondo set e provato una folle rimonta nel quarto. L'esperienza del belgradese, alla fine, ha fatto la differenza e il match è terminato con il punteggio di 6-2, ( 5) 6-7, 6-3, 6-4.

Novak Djokovic: "Impressionato da Prizmic"

"Ho affrontato un fantastico avversario. Per avere solo 18 anni ha giocato con maturità e sicurezza, lottando senza arrendersi nemmeno quando era sotto 0-4 nel quarto set.

Sono rimasto molto impressionato dalla sua mentalità, dal suo approccio alla partita e dal suo gioco. Ho sentito molte cose positive sulla sua disciplina e sulla sua dedizione. Tutte queste cose lo rendono forte fisicamente già a questa età.

Se continua così, avrà senza dubbio una carriera e un futuro molto brillanti davanti a sé" , ha detto Djokovic in conferenza stampa esprimendo parole di grande ammirazione nei confronti di Prizmic. Sulla prestazione che gli ha permesso di guadagnare l'accesso al secondo turno degli Australian Open per la diciassettesima apparizione consecutiva.

"I numeri ottenuti in Australia condizionano gli avversari? All'inizio era nervoso, e si vedeva. Penso sia impossibile per i giocatori non sentire il peso quando guardano le mie statistiche qui, soprattutto quando sei giovane come lui.

Quando ho perso il break di vantaggio nel secondo set, ho avvertito la sensazione che stesse iniziando a sentirsi più a suo agio. Abbiamo giocato scambi estenuanti, è stata una partita molto fisica. A un certo punto ho avuto la sensazione di giocare contro me stesso riflesso in uno specchio.

Mi hanno detto che gli piaceva guardare le mie partite quando era piccolo. Ha una difesa incredibile, soprattutto dal lato del rovescio. Possiede un gioco molto completo. Mi hanno colpito molte le sue abilità fisiche. Anche la sua mentalità: non voleva semplicemente giocare un bel set e godersi l'esperienza ma vincere. Gli faccio i complimenti" .