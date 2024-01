Novak Djokovic aggiorna sulle condizioni del polso e avverte: "Voglio il Golden Slam"

© Phil Walter Getty Images

Novak Djokovic parla alla vigilia del suo debutto agli Australian Open. E parla ovviamente dell'obiettivo Grande Slam e della situazione del suo polso infortunato alla United Cup. Il serbo lancia messaggi tranquillizzanti per i suoi tifosi.

A domanda specifica su chi consideri la più grande minaccia per lui in questi Australian Open argomenta: "Prima sempre me stesso, e poi ovviamente tutti gli altri migliori giocatori del mondo. Ogni giocatore è qui con l'intenzione di realizzare il sogno di vincere uno Slam.

Sappiamo cos'è il Grande Slam e cosa rappresenta per il nostro sport. È dove ogni giocatore vuole giocare il suo miglior tennis". Sul cambiamento di programma con gli Australian Open che iniziano di domenica: "Anche al Roland Garros si inizia di domenica.

Penso sia fatto per riorganizzare la programmazione e aiutare nella settimana di apertura, che è sempre molto piena di partite in programma. Vediamo se funziona".

Djokovic tranquillizza i suoi tifosi: "Il mio polso va bene"

Naturalmente ha parlato del polso infortunato alla United Cup: ”Il mio polso va bene – tranquillizza i suoi tifosi Djokovic -.

Ho avuto tempo dall'ultima partita contro de Minaur in United Cup alla mia prima partita qui per recuperare. Mi sono allenato bene. Vediamo come va in partita. De Minaur ha giocato alla grande in United Cup. È entrato nella top 10 per la prima volta nella sua carriera ma non è stata una sorpresa per me.

Può fare grandi cose. Ovviamente Lleyton Hewitt al suo fianco come mentore gli fa bene". Progetti di Golden Slam quest'anno? ”Non è un segreto che dico chiaramente che voglio vincere ogni slam a cui partecipo e a cui gioco.

Non è diverso quest'anno. Spero solo di poter iniziare la stagione nel modo in cui ho iniziato la maggior parte delle mie stagioni della mia carriera ovvero con una vittoria qui in Australia, a Melbourne. Il mio posto preferito, senza dubbio.

Abbiamo un anno olimpico. Grandi Slam, Olimpiadi, questi sono i grandi obiettivi. Devo vedere come va qui e pensare a tutto il resto poi".