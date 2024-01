Pilic sfida i dettrattori di Novak Djokovic: "E' il migliore di sempre per 6 motivi"

© Clive Brunskill/Getty Images

Nikola Pilic ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Novosti.rs, parlando del suo ex allievo Novak Djokovic. L’ex tennista jugoslavo ha sempre sostenuto il fuoriclasse serbo, dichiarando apertamente chi fosse secondo lui il miglior tennista della storia.

Il talento secondo lui è un requisito essenziale per fare una grande carriera in questo sport e molti non se ne rendono conto: “Prendiamo ad esempio Nadal e Djokovic. È come mettere alla prova quindici dei migliori fisici nucleari del mondo.

Tutti hanno un QI elevato. Il talento ha 16 componenti. Di queste 16, Nadal e Novak hanno un dieci in 14. Nella quindicesima e sedicesima, forse nove. I 14 titoli del Grande Slam di Nadal al Roland Garros e le 410 settimane di Novak al numero 1 sono due record di tutti i tempi.

Questo è ciò che vi dice un uomo che ha 60 anni di esperienza nel tennis di alto livello", ha dichiarato.

Pilic snocciola i numeri di Djokovic

Nikola si è poi soffermato sul suo pupillo: “Non mi interessano altro che i numeri.

Vi elencherò solo sei cose. Nel 2016 Novak ha totalizzato quasi 17.000 punti ATP più di Federer, Nadal e Murray messi insieme. Numero due: ha ottenuto risultati positivi con tutti loro. Numero tre: è l'unico ad aver vinto tutti e quattro i Grandi Slam di fila.

Quattro: è l'atleta che ha vinto più partite negli Slam consecutive, 30. Cinque: è l'atleta che ha vinto più Grandi Slam, 24. Sei: il 30 gennaio sarà per 410 settimane al numero 1. Quanti anni sono? E in questa generazione, che è la migliore degli ultimi cento anni. E ora qualcuno mi dirà che sono soggettivo? Io sono oggettivo con i numeri”, ha concluso.